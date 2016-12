Ce faci dacă ai colegi care plâng uşor

Ce faci dacă ai colegi care plâng ușor

Ştire online publicată Joi, 31 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt o grămadă de motive pentru care cineva ar putea fi necăjit la serviciu – începând de la cele personale (divorț, boală, necazuri cu copiii) și până la cele profesionale (un proiect care a eșuat, o evaluare proastă sau un coleg care îți face zile amare). Dacă ne gândim la cât de mult timp petrecem la birou, pare inevitabil ca anumiți colegi să fie uneori copleșiți de emoții. Dar cum ar trebui să procedezi când tu ești managerul și vezi că unui angajat de-al tău îi curg lacrimi pe obraji? Ce ar trebui să faci cu un angajat care este tulburat de emoțiile dureroase prin care trece?Ce spun experții. Potrivit studiilor, citate de Cariere.ro, mulți manageri nu se simt în largul lor în fața unui comportament încărcat de emoții, indiferent că sunt po-zitive sau negative. „Oamenii cred că pentru a avea un comporta-ment profesionist trebuie să-ți ignori propriile emoții și să ignori și emoțiile celor din jurul tău”, spune Jeffrey Sanchez-Burks, pro-fesor asociat de ma-nagement și orga-nizare la Ross School of Business - Uni-versity of Michigan, ale cărui studii arată că această atitudine este norma respectată în majoritatea locurilor de muncă din SUA. Dar puțini oameni se pot ridica la înălțimea acestui standard. „Nu ne lăsăm umanitatea la ușa biroului“, spune el.Anne Kreamer, autoarea cărții It’s Always Personal: Emotion in the New Workplace, are o părere similară: „Nu poți decide ce să porți la serviciu, și cu atât mai puțin să închei o tranzacție sau să susții o prezentare importantă, fără să fie implicate și emoțiile tale”. Plânsul este o reacție biologică la stres, „o valvă de resetare emoțională”. Așa că, în loc să ignori lacrimile angajaților tăi, mai bine reacționează la lacrimile lor. Fii tu însuți și comportă-te așa cum ai face-o de obicei. Primul tău instinct ar trebui să fie cel de-al ajuta. Abordează acea persoană ca și cum ar fi cineva din rețeaua ta de prieteni și cunoștințe din afara serviciului.