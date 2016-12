Ce faci când iubitul tău vrea sex cu altă femeie

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Când găsești un bărbat pe care îl iubești și care cel puțin pare că te iubește exact așa cum ți-ai dorit dintotdeauna, așa cum ai visat încă din adolescență, ultimul lucru pe care ți l-ai imagina e ca el să își găsească o amantă sau, mai rău, să se îndrăgostească de altă femeie.1. Uneori, cealaltă femeie habar nu are că tu exiști. Dincolo de toată furia, trebuie să îți asumi că, în majoritatea cazurilor, cealaltă femeie nu știe că iubitul tău are o iubită. Aici, trebuie să îi acorzi prezumția de nevinovăție până la proba contrarie. Sigur are și ea varianta ei de poveste...2. Poate suferi la fel de mult ca și tine. E clar și corect ca ție să nu îți pese decât de sentimentele tale și, implicit, de suferința ta, dar - având în vedere că și ea este îndrăgostită de același bărbat de care îți pasă și ție - e foarte probabil ca și ea să sufere aproape la fel de mult. E și ea tot femeie, până la urmă.3. Poate el a făcut-o să creadă că relația voastră nu mai contează. E adevărat că minciuna/trădarea nu își are niciodată o scuză, dar întotdeauna trebuie să învățăm să fim puțin mai toleranți cu cei din jur. În 99% dintre cazuri bărbații le destăinuie amantelor că nu mai sunt fericiți, că nu-și mai iubesc partenerele, dar că nu găsesc un motiv pentru a se despărți. Din păcate, 99% dintre bărbați dau dovadă de lașitate în astfel de situații. Mai mult, dacă ea era destul de mult încântată de el, probabil nu numai că l-a crezut, dar nici nu a mai putut fi atentă la detaliile care să-i arate cum stau lucrurile într-adevăr.4. E vina ei că a înșelat, dar nu e vina ei că voi aveați probleme. Trebuie să fii vigilentă în relația ta cu oamenii, dar mai ales cu bărbații și să intuiești când lucrurile merg prost. Apoi, nu trebuie să treci totul sub tăcere sau resemnare, ci să încerci să rezolvi sau să mergi mai departe de una singură - altfel, există șansă să accepți indirect să fii înșelată.5. Și cel mai important! Nicio femeie nu își dorește să fie „cealaltă femeie”. Învață să ierți ca să poți merge mai departe în propria ta viață - învață să te ierți pe tine și să-i ierți pe ceilalți care ți-au greșit. Toți oamenii greșesc și dacă nu o fac intenționat, toți merită iertarea ta.(Sursa: www.one.ro)