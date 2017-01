Ce faci când îţi spune că are nevoie de spaţiu

Ce faci când îți spune că are nevoie de spațiu

Ştire online publicată Luni, 05 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

El îți spune că are nevoie de spațiu. Tu, desigur, intri în panică. Apelează la sfaturile noastre și i se va face dor de tine când te aștepți mai puțin!Dacă iubitul tău ți-a spus recent „Am nevoie de spațiu” sau „Vreau să luăm o pauză”, e normal să-ți fie teamă că îl vei pierde. Aceste cuvinte îi fac pe îndrăgostiți să se simtă derutați, panicați și respinși, dar lucrurile nu stau chiar atât de rău precum crezi. De fapt, ai putea s-o iei ca pe o ocazie de a vă apropia și mai mult!Ce l-a determinat să-ți spună asta?Uite cum stau lucrurile - atunci când un bărbat îți spune că are nevoie de spațiu, există două cauze:1. Anumite aspecte ale relației sau chiar ale vieții sale îl fac să aibă îndoieli cu privire la implicarea în relația cu tine.2. Îi plac suficient de multe lucruri la tine încât să-ți spună că are nevoie de puțin timp de gândire, în loc să rupă definitiv legătura. Acesta este Asul tău din mânecă și asigurarea că nu totul e pierdut. Iată cum acționezi în continuare!Controlează-ți emoțiileDupă ce petreci o vreme cu un tip care-ți place la nebunie și apoi îți dă vestea cum că vrea să se distanțeze, un milion de emoții și senzații te vor năpădi - e absolut normal, dar trebuie să încerci să fii stăpână pe situație. Emoțiile negative te vor face să-ți dorești să-l implori, să plângi, să-i arăți cât de mult te înfurie decizia lui, însă, așa cum bănuiești, nu e o atitudine inspirată în cazul în care nu vrei să-l pierzi definitiv.Dă-i un impulsDupă o vreme de pauză, în care e mai inspirat să nu-l contactezi deloc, îi poți trimite un e-mail prin care să-ți exprimi (la modul relaxat, în niciun caz nu vrei să pari disperată!) devotamentul față de la relația voastră. Spune-i că îți place să-ți petreci timpul cu el și că vei aștepta cât e necesar pentru ca și el să fie sigur că e fericit alături de tine. Ai grijă să punctezi faptul că, indiferent ce decizie va lua, tu vei fi OK. Apoi așteaptă. Dacă sentimentele pentru tine sunt mai puternice decât îndoiala, va suna.