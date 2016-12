Ce dietă preferă Andreea Marin

Ştire online publicată Vineri, 17 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit Eva.ro, vedeta dezvăluie această rețetă, mai ales că a vorbit în mai multe rânduri despre stilul de viață sănătos pe care l-a adoptat și care a ajutat-o să-și revină după problemele de sănătate pe care le-a avut. Și, în plus, a ajutat-o și să-și mențină silueta după ce a slăbit.Informațiile furnizate cu diverse ocazii, în presă ori pe diferite posturi de televiziune, au stârnit un interes deosebit în rândul admiratoarelor sale, astfel că Andreea Marin a considerat necesar să revină cu mai multe detalii pe Facebook: "Pentru că mi-ați cerut un exemplu al meniului meu din săptămâna de detoxifiere, iată pe o zi (fiecare băutură, suc sau supă are 300 ml):Dimineața: măr verde, pătrunjel, orz, spirulină; următoarele mese sunt din două în două ore, dar nu neapărat cu ochii pe ceas, ci cu aproximație și poți bea mai mult, la nevoie și constau în: Ananas, afine (sau alte fructe de pădure), ginger (ghimbir), coriandru ( sau busuioc), psyllium (acesta se umflă în stomac și îți dă senzația de sațietate, de aceea dispare senzația de foame); ananas, ginger, coriandru (sau busuioc), psyllium, Eco Green Multivit; roșii, morcov, sfeclă, coriandru, spirulină, chili, sare de mare; apă alcalină cât mai multă posibil, pentru a reechilibra mediul preponderent acid din interiorul nostru.„Apa alcalină se obține cu adaos de picături de lămâie într-un pahar cu apă plată, pahar de sticlă, nu de plastic (plasticul modifică această calitate a apei), sau adăugăm 10 picături speciale pentru obținerea apei alcaline, se găsesc pe site-urile cu produse bio. O altă variantă pe care eu nu am încercat-o, deci nu o pot recomanda: apă plată cu o linguriță de bicarbonat", a scris vedeta pe pagina sa de Facebook.Vedeta a ținut să mai precizeze că rețeta preferată de ea este mai profundă, însă cine nu își dorește doar sucuri și supe pentru cele 6 zile, poate opta și pentru o dietă ușoară, adică salate, salate de fructe, nuci, semințe etc, nimic însă care să includă făină sau zahăr: „Dar efectul nu e la fel de eficient dacă incluzi mâncare solidă. Cert e că nu am senzația de foame și trebuie să știți că atunci când creierul nostru ne spune că ne e foame, corpului îi e de fapt sete. Deci lichidele pot rezolva la fel de bine "problema" și ajută mult mai bine la curățarea colonului, a intestinelor, la eliminarea toxinelor", a adăugat ea."Consumul de hrană nu e, însă, totul. Curățarea trebuie făcută și la nivelul minții și al sufletului, pentru reechilibrarea noastră în adevăratul sens al cuvântului. Așadar, îmi hrănesc și mintea și sufletul doar cu ceea ce e benefic pentru mine, ceea ce îmi face bine, îmi dă o stare pozitivă și evit sursele de stres inutile: problemele care necăjesc și nu au oricum rezolvare, oamenii care emit o energie negativă, televizorul, radioul (excepție fac doar programele care îmi aduc informație necesară sau care îmi face plăcere, elimin total ceea ce înseamnă conflict, bârfă, scandal, violență, vulgaritate, pierdere de timp și păstrez plăcerea unei comedii sau a unui film bun, a unui documentar care-mi aduce cunoștințe noi și interesante). Citesc cât mai mult, călătoresc cu mintea atunci când nu pot să o fac și cu pasul. Mă întâlnesc cu prieteni vechi sau cu oameni de la care simt că am ce învăța. Stau cât mai mult în preajma copilului meu și a altor copii, surse inepuizabile de energie pozitivă. Mă întorc către mine, către interiorul meu, către valorile în care cred, mă reevaluez. Caut să rup ritmul vieții obișnuite care ne fură și ne angrenează într-o cursă contra cronometru, îmi ofer un răgaz pentru minte, trup și suflet și am astfel șansa unei reîncărcări cu energie pozitivă", a mai scris vedeta.