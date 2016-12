Ce boală gravă favorizează femeii carnea în exces

05 Septembrie 2013

Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Queensland Institute of Medical Research și de la Universitatea Queensland din Brisbane, Australia și publlicat în American Journal of Clinical Nutrition, femeile care au o dietă bogată în carne și grăsimi sunt mai predispuse la dezvoltarea cancerului ovarian. Deși este destul de rar, cancerul ovarian are un potențial letal crescut din cauză că este diagnosticat adesea în stadii avansate.Importanța alimentației sănătoase. Pe de altă parte, numeroase studii sugerează că o alimentație sănătoasă poate reduce semnificativ riscul unei femei de a dezvolta boala. Iar pentru asta, trebuie să se consume mai puțină carne și mai multe vegetale. Autorii studiului, după ce au comparat dietele a 683 de femei diagnosticate cu cancer ovarian cu ali-mentația a 777 de femei sănătoase, au descoperit că cele care aveau o dietă bogată în carne și grăsimi erau cu 50% mai predispuse să dezvolte cancer ovarian decât cele care mâncau mai puțină carne și mai multe vegetale.Carnea roșie. Un alt studiu publicat în American Journal of Clinical Nutrition, care a analizat mai multe cercetări, a scos la iveală că există o legătură între consumul de carne roșie și riscul dezvoltării cancerului ovarian. Cercetătorii au descoperit, de asemenea că riscul de cancer ovarian scade în cazul celor care consumă carne de pasăre sau de pește. De precizat că grăsimile animale cresc con-siderabil riscul de cancer, spre deosebire de cele provenite din surse vegetale.