Ce a găsit un tânăr într-un meniu KFC

Ştire online publicată Luni, 07 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr de 19 ani din Marea Britanie a promis că nu va mai mânca niciodată într-un restaurant KFC, după ce a găsit într-un meniu ceea ce părea a fi o bucată de creier de găină. Deși reprezentanții lanțului de restaurante s-au oferit să îî ofere mâncare pe gratis, acesta a refuzat oripilat.Studentul Ibrahim Langoo (19 ani) a postat pe internet o fotografie cu o bucată de pui care nu părea să fie deloc de pui, ci o bucată de creier. Cu toate acestea, angajații KFC susțin că este un rinichi, scrie Daily Mail.Britanicul s-a declarat dezgustat de aspectul mâncării și a făcut o plângere."Când am desfăcut a doua bucată de pui am văzut corpul străin. L-am aruncat imediat. Arăta ca un creier. M-am simțit foarte prost și am decis să fac o plângere", a spus Lagoo."Nu voi mai mânca niciodată de la KFC. Încă sunt dezgustat. O să îmi prepar singur puiul de acum încolo", a adăugat acesta.Reacția celor de la KFC nu a întârziat să apară."Se pare că este un rinichi, nu un creier. Bucata ar fi trebuit să fie îndepărtată în procesul de selecție, însă nu s-a întâmplat așa. Ne pare rău pentru neplăcerea provocată. Sănătatea domnului Langoo nu a fost pusă în pericol, însă suntem de acord că aspectul produsului nu este deloc satisfăcător", au declarat reprezentanții lanțului de fast-food.