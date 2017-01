Cazinoul din Constanţa, obiectiv turistic în paragină

Cazinoul din Constanța, obiectiv turistic în paragină

Cazinoul din Constanța este una dintre atracțiile turistice de pe faleza de la malul mării. Turiștii vin să se plimbe pe faleza unde este amplasat monumentul, se opresc să admire impunătoarea clădire și să facă poze. Din păcate, de la an la an, nu văd decât starea deplorabilă în care se prezintă cea mai celebră clădire din Constanța. Vara, turiștii trec prin zona veche a orașului Constanța, cu destinația finală cazinoul de pe faleză. Se fotografiază, admiră marea, monumentul de la malul mării, apoi cântăresc prețurile afișate de comercianții ambulanți din preajmă. Până să ajungi la cazino, trebuie să treci prin zona veche a Constanței, însă imaginile sunt ca dintr-un film de groază: mizerie, clădiri care stau să cadă, gropi și cerșetori la tot pasul. Așa își așteaptă autoritățile locale, de ani buni încoace, turiștii. În cursul săptămânii, faleza din Constanța este ceva mai liberă în luna august. În week-end, însă, turiștii, dar și constănțenii vin să arunce o privire la cea mai impunătoare clădire din Constanța, a cărei istorie este povestită în fel și chipuri. Un secol de existență pentru cazinoul din Constanța Lucrările la cazinoul din Con-stanța au început în anul 1903, construcția clădirii fiind finalizată în anul 1910, sub conducerea arhitectului francez Daniel Re-nard. De-a lungul timpului, orașul Constanța s-a mândrit cu această clădire, în care se ascultau concerte și se jucau jocuri de noroc. Peste un an, cazinoul serbează a suta aniversare, însă nu va recăpăta menirea de a anima oamenii cu dare de mână. Mo-numentul de la malul mării este închis și într-un proces de renovare, termenul contractual de finalizare fiind anul 2013. Acum, turiștii pot vedea, doar din exterior, pereții scorojiți, pe alocuri cu mucegai, treptele șubrede, geamurile sparte prin care curioșii aruncă o privire. Au auzit ei că aici, cândva, erau candelabre impunătoare, că doar milionarii își permiteau să stea la masă. „Mi-au povestit părinții mei că monumentul are forma unui dric, de sus, că în timp ce se ridica, ar fi murit fata arhitectului și că el a decis ca acest cazino să aibă formă de dric. Mai știu de la părinți că oamenii care jucau la ruletă și pierdeau se aruncau în valuri, printr-un tunel care ar fi în partea stângă a cazinoului, cum te uiți la el”, ne-a povestit Mihai, un tânăr pe care l-am întâlnit în week-end pe faleză. Pentru turiști, clădirea este emblematică, de aceea fac poze. „Aici îi plăcea lui Ceaușescu să-și petreacă week-end-urile, când venea la mare”, este replica unui pensionar pe care-l vezi mereu în fața cazinoului, po-vestind câte puțin din legenda clădirii tinerilor care-și fac poze. Schițele clădirii de altădată, la artiștii de pe faleză În dreptul cazinoului, poți vedea mai multe persoane care au afișate portrete ale diferitelor personalități, caricaturi sau peisaje. Printre exponate se află și câteva schițe ale cazinoului făcute cu ani în urmă. Artiștii spun că nu sunt de vânzare, le-au expus doar pentru a vedea turiștii care a fost evoluția cazinoului. În schimb, artiștii își câștigă existența făcând caricaturi. Pentru zece lei, ei vă schițează în creion caricatura din profil. Pentru sume cuprinse între 10 și 40 de lei, artiștii necunoscuți vă fac portretul, din profil sau semi-profil, după preferințe.