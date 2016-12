Cazarea la particulari, între preţuri bune şi ţepe adevărate

1

munca la negru

Foarte urat ca prin acest articol informati si sustineti munca la negru. Pentru ca ,cei cu cheile nu sunt propietarii sau gazdele,cum vreti sa-i numiti,iar preturile de vanzare sunt in Constanta intre 100 si 120 lei pe noapte din care 20% revin "amaratilor cu cheile"care au impanzit statiunile de pe litoral si orasul Constanta dandu-le o imagine... In plus, nicaieri in lume nu vei intalni astfel de misiti care sa traga de turisti.Ati avut macar curiozitatea sa verificati daca va duc acasa la ei sau in alta parte? Surpriza va fi de proportii. Inca o data RUSINE !Asta nu este un articol de informare!