Cavalerul intunecat... familist

Ştire online publicată Marţi, 05 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Tunerul german Edo Competition se concentreaza in general asupra unor modele care poarta emblema Ferrari, Lamborghini sau alte supercaruri, dar de aceasta data s-a facut o exceptie. Masina modificata si intinerita in acelasi timp este un BMW M5 Touring, care poarta numele M5 Dark Edition si ascunde sub capota 555 CP.Cea mai importanta parte a pachetului de tuning este motorul de 5.0 litri V10, imbunatatit prin recalibrarea unitatii centrale (ECU) prin adaugarea unui filtru de aer si a unui convertor catalitic - care a modificat felul de a fi al sistemului de evacuare. Puterea motorului a crescut de la 500 CP la 555 CP, asa ca sprintul de la 0 la 100 m/h se face in 4,2 secunde (cu jumate de secunda mai rapid decat versiunea standard).Dupa ce limitatorul de viteza a fost concediat, acul vitezometrului poate sa fuga liber pana la 305 km/h. La interior exista posibilitati diverse de configurare, toate incluzand piele si insertii de carbon. In plus, cadranul vitezometrului este personalizat de Edo Competition. Citeste mai departe.