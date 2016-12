Cauţi coleg de cameră? Iată la ce trebuie să fii atent

Cauți coleg de cameră? Iată la ce trebuie să fii atent

Ştire online publicată Joi, 12 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fie te-ai mutat din orașul natal într-un oraș centru universitar, fie pur și simplu vrei să te muți de acasă, de cele mai multe ori ești în situația de a împărți locuința cu altcineva. Iar locuitul la comun vine atât cu beneficii cât și cu multe compromisuri, scrie cosmopolitan. ro. Iată ce trebuie să faci:1. Impune-ți limitele. Nu poți să îi reproșezi ceva colegei tale de apartament dacă tu nu ai stabilit dinainte anumite limite, care trebuiesc respectate. Spre exem-plu, dacă obișnuiți să împrumutați haine una de la cealaltă, spune-i că nu e ok să îți umble prin lucruri atunci când nu ești acasă.2. Veșnica problemă a banilor. Înainte să semnați contractul de închiriere, faceți un calcul lunar estimativ care să includă toate cheltuielile pentru a fi sigure că vă permiteți chiria. Nu e ok să rămâneți cu datorii sau să vă cheltuiți toți banii pentru o locuință pe care nu v-o permiteți. Un alt aspect financiar pe care trebuie să îl stabiliți de la început este „fondul de cheltuieli comun”, pe care îl folosiți să cumpărați lucrurile pe care le folosiți amândouă. Aici intră de la banala pâine, la detergentul de vase, prosoapele de bucătărie și multe, alte mărunțișuri. Dacă nu stabiliți acest aspect, vor apărea situații în care veți rămâne fără cele necesare fix în momentul în care aveți nevoie de ele.3. Curățenia nu se face, se menține. Dacă tu ești genul de persoană ordonată, care face mereu curățenie în urma sa, asigură-te că și viitoarea ta colegă va face la fel. Degeaba este o tipă super cool, dacă seara când te întorci de la cursuri sau de la job, găsești dezordine.4. Ești gata să riști o prietenie? De multe ori apelăm la prieteni pentru a împărți locuința. Și deși vă înțelegeți excelent, este posibil, totuși, să apară tot felul de problemuțe între voi care să vă îndepărteze sau chiar să vă strice iremediabil prietenia. Dacă ați mai încercat și în trecut locuitul la comun și a mers, puteți să o faceți și acum. Dar ai grijă să nu pierzi o prietenă din motive stupide!5. Cum împărțiți responsabilitățile traiului la comun? Trebuie să vă împărțiți sarcinile de la început, nu să vă așteptați ca cealaltă să facă ceva anume. Așa cum fiecare are într-o companie o fișă a postului, în care sunt trecute responsabilitățile fiecăruia, în mod asemănător trebuie să procedați și voi. Dacă vă organizați de la început, veți evita multe supărări inutile. Așadar, primul lucru pe care tu și colega ta de apartament trebuie să îl faceți este să trasați lista de responsabilități, fără să omiteți nici cel mai mic detaliu. Veți descoperi că aveți viziuni diferite, dar cine știe, poate că vei descoperi o bună, bună prietenă.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)