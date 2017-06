Câteva beneficii mai puţin ştiute ale ananasului

Câteva beneficii mai puțin știute ale ananasului

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pe lângă mineralele și vitaminele oferite de majoritatea fructelor, ananasul constituie o sursă bogată de micronutrienți, este sărac în calorii și, mai mult decât atât, are proprietăți de luptă împotriva unor afecțiuni, de la inflamații și indigestie până la osteoporoză.Ananasul poate fi combinat în toate salatele cu frunze verzi, nu doar în salate de fructe. Se pretează perfect să fie mâncat combinat, după cum poate fi făcut și suc. Cu frunze de spanac, de salată verde sau rucola, ananasul este delicios.Ananasul merge de asemenea foarte bine cu iaurt și lapte bătut, poate fi adăugat în cereale, este foarte bun rece, dar și la temperatura camerei.Bogat în antioxidanți și vitamina C, ananasul este fructul ideal pentru o dietă sănătoasă. Două felii de ananas, nu mai groase de un deget, îți aduc 150% din necesarul zilnic de vitamina C.Printre marile beneficii ale ananasului trebuie menționat numărul foarte mic de calorii dintr-o porție. O porție de ananas nu are mai mult de 100 de calorii. Ananasul este perfect dacă ești la dietă, dar și pentru persoanele care au diabet sau un stomac sensibil, pentru că este delicat cu mucoasele digestive. În plus taie pofta de mâncare și conține un ingredient minune care susține procesul de scădere în greutate.