Cât trebuie să ţinem la cuptor carnea de pasăre

Cât trebuie să ținem la cuptor carnea de pasăre

Ştire online publicată Miercuri, 14 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

V-ați întrebat vreodată ce trebuie să știm când gătim la cuptor carnea de pasăre? Chiar dacă poate părea banal și la îndemâna oricui să gătească pe bază de carne de pasăre, specialiștii Bucataras.ro sunt de părere că lucrurile nu stau deloc așa. Totul, din cauză că numai dacă se stăpânesc secretele unei bune coaceri, preparatele din carne de pasăre vor fi cu adevărat reușite.Așadar, carnea de pasăre gătită nu înseamnă doar simplă ei introducere la cuptor pentru un anumit interval de timp. Pentru ca preparatele să fie savuroase, trebuie musai să știm exact ce cantitate de tip de pasăre este gata într-un anumit interval de timp. De aceea e bine de știut următoarele:Carnea de pui: pentru coacere, trebuie alocate 20 de minute pentru fiecare 400 de grame, la 190 de grade Celsius, plus încă 20 de minute. Carnea de rată: trebuie alocate 25 de minute pentru fiecare 400 de grame, la 180 de grade Celsius, plus încă 20 de minute.Carnea de gâscă: trebuie alocate 20 de minute pentru fiecare 400 de grame, la 220 de grade Celsius, plus încă 20 de minute.Carnea de curcan: trebuie alocate 20 de minute pentru fiecare 400 de grame, la 180 de grade, plus încă 20 de minute.Nu uitați să alocați 30 de minute în plus dacă pasărea este umplută cu diferite amestecuri de alimente!Cum testăm dacă s-a făcut bine carnea: alegeți partea cea mai groasă a pulpei și faceți-i o incizie. Dacă zeama curge incoloră, atunci e făcută, dacă e roz, încă mai trebuie lăsată.Dacă aveți un termometru de bucătărie, interiorul cărnii de pui trebuie să fie la 70-75 de grade Celsius. Carnea de rață trebuie să fie la minmum 57 de grade Celsius și poate fi servită cu zeama ușor roz.Nu uitați! După ce ați scos pasărea din cuptor, lăsați-o cel puțin 10 minute să se odihnească, pentru ca sucurile interioare să se încorporeze mai profund în carne. Iar când tăiați friptura, veți obține o carne mai zemoasă, mai suculentă, nicidecum una uscată.O persoană de vârstă medie și cu greutate medie are nevoie, pentru o porție de mâncare, de 300 de grame de carne de pui, 400 grame de carne de curcan, 700 grame de carne de gâscă și jumătate de rață. De precizat că toate aceste cantități includ și oasele!