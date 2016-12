Cât de nesănătoase sunt sosurile

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gustul multor preparate culinare e parcă incomplet dacă nu are puțin muștar, o linguriță de ketchup sau un strop de maioneză. Cât despre sosurile pesto și remoulade, acestea sunt tot mai întâlnite în rândul consumatorilor români. Iată însă și ce ne recomandă specialistul.KetchupCine nu a folosit vreodată ketchup?! La un sandviș, la pizza, cartofi prăjiți, chiar și la friptură, există persoane care îl consumă frecvent. Cât de sănătos e? Dacă nu are aditivi și conservanți, poate fi considerat un produs sănătos, fiind o simplă pastă de roșii, așadar o sursă de vitamine și antioxidanți, așa cum e licopenul. Uneori, se adaugă și zahăr, deci îi crește valoarea calorică. Ketchupul picant poate fi iritant pentru mucoasa gastrică. Se recomandă la cartofi, orez, legume, carne, ouă și se poate înlocui cu sos tomat cu sare, deși nu e chiar același lucru în privința gustului și a consistenței.MaionezăÎn bucătăria bunicilor și în cea a mămicilor, maioneza (preparată din gălbenuș și ulei) este cu siguranță prezentă măcar de câteva ori pe an. Cât de sănătoasă e? Nu este un produs foarte sănătos, pentru că are o valoare calorică mare, fiind o combinație de ulei și gălbenuș de ou. Aduce, așadar, colesterol și grăsimi (saturate și nesaturate). Crește substanțial valoarea calorică a preparate lor. Se recomandă la legume și se poate înlocui cu variante light sau piure.Sos pestoEste un amestec de verdețuri aromate pisate, cu ulei de măsline, usturoi, sare și poate avea și semințe de pin și brânză parmezan, aceasta fiind o variantă modernă de pesto. Se găsește și la magazine, dar poate fi preparat și acasă. Cât de sănătos e? Combinația de ulei de măsline și plante aromatice îl face o alegere bună pentru a fi integrat într-o alimentație de tip mediteranean, despre care se afirmă că este una dintre cele mai sănătoase moduri de hrănire. Trebuie avut în vedere totuși că are o valoare calorică mare, deci nu trebuie consumat în exces.Sos remouladeAcesta conține ouă, castraveți tăiați mărunt, maioneză, pătrunjel, tarhon, piper, sare. Se recomandă la preparate din ouă, limbă, creier și legume fierte. Cât de sănătos e? Ouăle și maioneza din compoziție îi conferă o valoare calorică importantă, dată în bună parte de grăsimi saturate. Dacă se folosește pentru a fi adăugat pe ouă fierte sau pe carne, combinația devine destul de greu de digerat și poate declanșa crize biliare în cazul persoanelor mai sensibile.(Sursa: www.libertatea.ro)