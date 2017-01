Cât de importante sunt sfaturile tatălui în viaţa sexuală a fetelor

Cât de importante sunt sfaturile tatălui în viața sexuală a fetelor

Ştire online publicată Joi, 28 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Rolul tatălui în viața copiilor este hotărâtor în dezvoltarea lor armo-nioasă. Un tată îți oferă și dragoste, dar și sentimentul de putere și siguranță. Este împământenită ideea că despre sex tații ar trebui să vorbească cu băieții, iar mamele cu fetele. Se pare însă că și discuțiile tatălui cu fiicele sunt extrem de importante.Un studiu realizat la Universitatea din Arizona, citat de site-ul healthday. com, relevă faptul că fetele ai căror tați s-au implicat în viața de familie au fost mai puțin predispuse unui comportament sexual riscant. „Când fetele ajung să se hotărască în ceea ce privește viața lor sexuală, influența tatălui este foarte importantă”, spune Bruce J. Ellis, coordonatorul studiului la care au fost analizate 59 de perechi de surori din familii separate (tatăl nu s-a implicat) și 42 de perechi de surori din familii normale. S-a constatat astfel că nu timpul petrecut alături de tată este hotărâtor, ci calitatea informațiilor pe care fata le-a primit.Lipsa afecțiunii, înțelegerii din partea tatălui le determină pe fete să caute un bărbat dispus să le ofere. Acesta poate fi de seama lor sau chiar mai mari, iar de aici la începerea vieții sexuale e doar un pas. Însă dacă tatăl discută cu fiica despre respectul de sine, despre băieți, despre consecințele unor raporturi sexuale neprotejate, atunci încrederea în forțele proprii ale fetei va crește și nu va mai fi tentată să intre orbește într-o relație de natură sexuală. În Statele Unite, aproximativ 10% din fetele cu vârste cuprinse între 15-19 ani rămân gravide în fiecare an, aproape jumătate din aceste sarcini fiind duse până la final. Principala cauză este absența tatălui (fie biologic, fie adoptiv) sau neimplicarea lui în educația sexuală a fetei.Discuțiile despre sex pe care un tată le poartă cu fiica lui trebuie să atingă atât latura fizică (boli cu transmitere sexuală, sarcini nedorite etc), cât și latura afectivă. El va avea astfel ocazia să-i vorbească despre valorile familiei, despre dragoste, iubire, astfel încât fata să știe la ce să se aștepte de la o relație sexuală. (sursă: www.sfatulparintilor.ro)