Câştigătoarea premiului special „Cuget Liber“ preferă apariţiile pe sticlă

Festivalul „Mamaia Copiilor” 2009

Câștigătoarea premiului special „Cuget Liber“ preferă aparițiile pe sticlă

Pentru cei 12 ani încă neîmpliniți, Veronica Ciornea este, realmente, o vedetă în devenire. N-a mai participat la alte ediții ale Festivalului Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”, dar nici nu-și dorește să o mai facă. Și aceasta pentru că are în spate un palmares compus din foarte multe apariții televizate. Acolo se simte ea bine, acolo simte că poate să fie ea și să dea tot ce are mai bun. Adică talentul de a cânta frumos și de a se desfășura ca o mică actriță. A debutat pe sticlă, încă de la grădiniță, în anul 2005, când a câștigat premiul „Cel mai talentat piticot”. Cea mai frumoasă experiență, însă, o consideră pe cea petrecută la Televiziunea Română, între anii 2005-2007, când, în urma unei preselecții, a intrat în echipa emisiunii „Numai cu acordul minorilor”, realizată de Titus Munteanu, un soi de remake al celebrei „Școli a vedetelor”, care i-a lansat pe Dana Mladin, Călin Gembașu, Mălina Olinescu, Mihaela Cernea, Nadine. „În prima etapă, emisiunea s-a desfășurat sub forma unui concurs. Am fost împărțiți în două grupe și fiecare participant a apărut de șase ori, interpretând individual o piesă care să-i evidențieze calitățile vocale și nu numai. Eu am obținut punctajul maxim din partea membrilor juriului, de cinci ori din cele șase apariții. După etapa de concurs, copiii selectați au fost grupați în formații, iar eu am devenit prezentatoare alături de alți trei colegi, cu care am format trupa Fitze. Prezentam, dar și cântam, dansam și interpretam diferite roluri, fiecare emisiune plasându-ne într-o ipostază nouă. Pe data de 17 iulie 2007, în cadrul ultimei ediții a acestei emisiuni, mi s-a decernat diploma de absolventă”, ne povestește, cu mare plăcere, Veronica despre experiența ei la această emisiune pentru copii. De asemenea, a mai participat la emisiuni precum „Atenție, se cântă!” și „Tonomatul DP2" (pe TVR2), „Ploaia Steluțelor” chiar și „Surprize, surprize” și „Dis de seară”, la TVR1. Cea mai recentă colaborare cu televiziunea s-a petrecut anul acesta, când a fost invitată la emisiunea-concurs „O dată-n viață”, de pe TVR1, și unde, în urma televotingului, a obținut locul I. Nici sora ei mai mică, Anastasia, nu se lasă mai prejos. Preluând probabil moto-ul surorii mai mari, „Găsește-ți visul și nu-ți fie teamă să lupți cu toată puterea și speranța pentru el!”, micuța de 6 ani o însoțește mai pretutindeni pe sticlă pe talentata Veronica. Actualmente este elevă în clasa a VII-a la Colegiul Național de Artă „Regina Maria” și studiază chitara la clasa prof. Constantin Acsinte.