Câştig în faţa iPhone-ului, pentru a N95-a oară

Câștig în fața iPhone-ului, pentru a N95-a oară

Ştire online publicată Luni, 15 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

HAL9000 Problema cu aplicațiile pentru smartphone-uri este că cele mai multe dintre ele nu îți trebuie. Progrămelele sunt create de oameni care, la un moment dat, chiar au avut nevoie de așa ceva. Spre exemplu, ideea pentru un program care îți arată harta cerului, în funcție de poziția ta și de ora exactă, poate să îți vină când ești naufragiat în mijlocul Atlanticului. Ca simplu angajat, care merge cu autobuzul 100 la muncă, șase zile din șapte, cea mai bună idee pe care o am este să îmi transform telefonul într-un injector mobil de tranchilizante, somnifere și analgezice. Week-end-ul în cauză a adus oarece variație în traseul liniar al trenului-personal cu care călătorește eul meu creativ. M-am întâlnit cu un posesor de iPhone, care, asemenea unui șofer de BMW X5, avea impresia că și Dumnezeu trebuie să îi **** ****. Ba că al meu Nokia N95 e prost și încet la minte, ba că iPhone-ul lui se învârte și mai are puțin și îi citește gândurile și îi face o cafea de dimineață. Și atunci mi-a venit ideea: oare ce aplicații există care să-ți transforme N95-ul în iPhone? Evident, n-am avut pretenția să fi fost primul care s-a gândit la așa ceva, motiv pentru care m-am repezit la un Google și am căutat. Cum era de așteptat, am găsit. Iată doar trei dintre aplicațiile cu care N95-ul poate face tot ce face un iPhone, în timp ce costă de 1.000 de ori mai puțin: 1. rotateME - face exact ce zice că face, adică îți permite să rotești imaginea de pe display, în timp ce învârți și telefonul, exact ca la iPhone. Poți să auto-rotești imaginile din galerie, jocurile, filmulețele, aplicațiile și orice altceva 2. ShutUp - un program care transpune în practică cele mai clasice reacții umane. Vorbești cu cineva la telefon, te enervezi și faci gestul obișnuit de sictir, cu mâna în care ții telefonul, învârtindu-l cu fața în jos? Ei bine, convorbirea se încheie! 3. NokeMote - asculți muzică și nu ai chef să apeși pe butoane pentru a trece la următoarea manea sau a pune pauză? Ei bine, cu NokeMote poți să scuturi telefonul ca să dai Play/Pause/Stop și poți să miști spre stânga sau dreapta ca să treci la melodia anterioară/următoare. Exact ca noile iPod-uri și iPhone-uri! Pentru toate cele trei aplicații, aveți nevoie de plugin-ul N95AccelerometerPlugin, pe care îl găsiți pe internet. Evident, toate aplicațiile sunt gratis și dacă nu sunt… ei bine, ar putea să fie.