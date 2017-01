Casele de toleranţă ale Constanţei

4

Fetele producatoare

Articol scris in dorul ...... pu.ii! .....#1 "peisaje pornografice" ??? ai vazut fetele ca si-o trag in intersectie???unde ai vazut asta in Cta?si apoi, fetele nu stau chiar la intersectii, sunt cateva locuri doar, pe A.Vlaicu, la popasul Cismelei, linga Ciresica, pe Caraiman, la bariera, etc..dar nu cum spui tu.#2. Din 1924 pina in 1928 sunt 4 ani, nu 2!. #3 Fetele pot fi gasite in ziar, la Matrimoniale si in saloanele de masaj. Punctum