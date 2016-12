CASE ŞI VILE DE LUX, scoase la vânzare la PREŢ DE CHILIPIR, la Constanţa

CASE ȘI VILE DE LUX, scoase la vânzare la PREȚ DE CHILIPIR, la Constanța

Piața imobiliară constănțeană este într-o continuă criză de câțiva ani încoace. Vile și case care erau scoase la vânzare cu sute de mii de euro, acum abia mai reușesc să ajungă la valoarea unei mașini de lux. Conform site-ului anunturi.cugetliber.ro , sute de proprietăți imobiliare rezidențiale, în zone foarte bune ale Constanței, dar și în cartierele mărginașe, își aș-teaptă cumpărătorii. Prețurile sunt cu mult mai mici decât ofertele care cotropeau piața imobiliară în urmă cu patru-cinci ani.Pentru o vilă în centrul Constanței, din cărămidă, cu o arhitectură deosebită, parter+etaj, 6 camere, 2 băi, beci, pod și garaj, cu toate dotările la zi, în suprafață de 142mp (suprafața totală a terenului este de 320 mp) se cere un preț de 195.000 euro. O altă casă, tot în centrul orașului, se vinde cu 125.000 euro. Cumpărătorul spune că "locația este de prestigiu, zonă cu case frumoase în plin centrul orașului, la doi pași de Tomis Mall și B-dul Mamaia. O oportunitate rară, cu potențial excepțional datorită lotului frumos de teren, cu deschidere mare la stradă și expunere sudică, perfect pentru recreere. Cele două corpuri de casă oferă condiții excelente de extindere sau moder-nizare". Casa, în suprafață de 120 mp și teren de 233 mp, are trei camere și dispune de utilități și dotări de ultimă oră.O adevărată ocazie pare a fi însă o vilă situată în Mamaia, la 50 m de plajă. Vila prezintă parter, două etaje și terasă în suprafață de 180 mp amenajată pentru relaxare cu vedere frontală la mare. Parterul are living în suprafață de 83mp, bucătărie mobilată utilată profe-sional, dormitor în suprafață de 20 mp, baie, spațiau tehnic. Etajul prezintă trei dormitoare cu baie proprie și balcon cu vedere frontală la mare. Etajul doi este identic cu etajul 1.Vila are trei sisteme de încălzire, centrală pe gaze, panouri solare și sistem încălzire-răcire chiler, are încălzire în pardoseală. Grădina este amenajată cu flori și arbuști exotici, fântână arteziană, sistem de iluminat. Suprafața utilă a vilei este de 580 mp, iar terenul are 520 mp. Foarte important de reținut este că vila se vinde mobilată și utilată, la un preț de 325.000 euro.În cartierul Faleză Nord, pe stra-da Banu Mihalcea, găsim o casă cu demisol, parter și mansardă, în suprafață de 240 mp, cu 10 ca-mere, la un preț de 150.000 euro. Și cartierul Palazu Mare are o multitudine de oferte imobiliare. Spre exemplu, pentru o casă cu 6 camere, 2 băi, 3 holuri, 2 bucătării interioare, 2 bucătării exterioare, anexe, teren în suprafață de 530 mp, căsuță gaze, izolată, îmbunătățiri multiple, se cere un preț de 80.000 euro.O altă proprietate cu greutate și prestigiu din Constanța (D+P+1E), construită în 1935, în centrul orașului pe str. Ecaterina Varga, chiar lângă sediul Primăriei, cu 20 de camere, se vinde cu 390.000 euro negociabil. Casa a fost modernizată și reabilitată complet în 1982.Ofertă deosebită găsim și pentru o vilă situată în zona Delfinariu pe Strada Teodor Aman Nr. 20. Construită în anul 1998 din cărămidă cu structura pe cadre din beton armat. Vila include: demisol compus din garaj, cameră depozitare, baie, boxă și casa scării care permite accesul către parter (în suprafață utilă de 69 mp ). Parterul este compus din hol intrare, dormitor (birou), living, dining, bucătărie, baie, balcon care permite accesul către curtea interioară și casa scării. Etajul este compus din 2 dormitoare, 2 balcoane, o baie, un dressing și hol cu casa scării care permite accesul către mansar-dă. Mansarda este compusă dintr-un apartament cu 2 camere, baie, bucătărie, terasă (în supra-față utilă de 54 mp + 22,60 mp terasă) și un mic pod. Suprafața terenului este de 160 mp, cu deschidere stradală de 7 m. Amprenta construcției la sol este de 100 mp, curtea din față este de 23 mp, curtea din spate este de 37 mp. Această vilă se poate achiziționa la prețul de 170.000 euro negociabil în baza unei oferte concrete.