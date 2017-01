Case de 500.000 dolari se vând la preţuri de nimic

Brooklyn, we go hard!

Case de 500.000 dolari se vând la prețuri de nimic

375 de apartamente, duplexuri și case din New York, New Jersey și Pennsylvania, confiscate de bănci de la proprietarii care nu și-au mai putut plăti ratele, au fost scoase la vânzare weekend-ul trecut, la prețuri cu până la 60% mai mici față de valoarea inițială a imobilelor. Astfel, multe proprietăți fuseseră evaluate la peste 700.000 dolari, înainte de criză, însă acum prețurile au scăzut puternic. Spre exemplu, o casă din cartierul newyorkez Queens a fost vândută cu 70.000 dolari, deși fusese cumpărată de proprietari cu 550.000 dolari, potrivit New York Post. O altă casă din Roselle (New Jersey), cu cinci dormitoare, a fost vândută cu 245.000 dolari, valoarea inițială fiind de 565.000 dolari. O casă cu patru dormitoare, situată în Brooklyn (New York), a fost vândută pentru 270.000 dolari, la 50% din prețul inițial, de 540.000 dolari. Au existat însă și adevărate chilipiruri, potrivit organizatorului licitației, agenția imobiliară Real Estate Disposition Corp (REDC). O casă cu trei dormitoare, în Weedsport (NY), s-a vândut cu numai 12.500 dolari, deși valoarea inițială depășea 100.000 dolari. Apoi, o casă în Hamptons Bays, Long Island (NY) s-a vândut cu 185.000 dolari. Totuși, deși unele case evaluate la 450.000 – 500.000 dolari s-au vândut și cu 10.000 dolari, reprezentanții REDC spun că noii proprietari vor trebui să investească cel puțin 150.000 – 200.000 dolari în reparații. Multe imobile sunt vandalizate, inundate sau deteriorate, având nevoie de reparații majore la tâmplărie și instalațiile electrice și sanitare. De asemenea, unele case sunt situate în zone mai puțin „prietenoase”, cu o rată mare a infracționalității sau situate la mare depărtare de mijloacele de transport în comun și centrele comerciale.