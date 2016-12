Casa Luca, cea mai bună ofertă de cazare din Vama Veche

Dacă v-ați decis să vă petreceți concediul la Vama Veche, e bine de știut că cea mai bună ofertă de cazare o găsiți la Casa Luca. Amplasat chiar la intrarea în stațiune, la aproximativ 150 de metri distanță de plajă, cu acces direct din drumul național, complexul pune la dispoziția turiștilor 26 de camere duble și patru apartamente, dotate cu tot confortul: băi proprii, aer condiționat, TV cablu, mobilier impecabil, etc. „Venim în întâmpinarea turiștilor cu o ofertă specială: șapte nopți de cazare la numai 600 de lei camera dublă. De asemenea, din data de 1 septembrie, tot pentru o cameră dublă se va plăti, pe noapte, numai 70 de lei”, a declarat, pentru „Litoral”, Vasile Luca, proprietarul complexului turistic din Vama Veche. Comunicațiile nu sunt o problemă pentru turiștii care aleg să vină în vacanță la Casa Luca. Aici, se oferă acces la telefonul, faxul sau calculatorul din recepție (internet wireless), așa că vă puteți conecta în rețea în orice moment. Și mașinile turiștilor sunt în siguranță la Casa Luca, deoarece parcarea proprie are o capacitate de 100 de locuri. Pentru cei care vor să-și savureze berea în liniște (sau să citească o carte bună fără a fi deranjați), s-a construit o terasă din lemn, foarte răcoroasă, iar cei ce doresc să-și prepare, de exemplu, guvizii scoși din apa mării o pot face bucuroși la grătarul dintre verdețuri. Nu în ultimul rând, trebuie spus că merită să urcați trei etaje și să ajungeți pe terasa Casei Luca. Priveliștea este absolut superbă: vedeți Vama pe de-a-ntregul, marea are un colorit aparte, iar briza îndeamnă la meditație.