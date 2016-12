Cartofii copţi pe strat de sare, un deliciu!

Cartofii copți pe strat de sare, un deliciu!

Ştire online publicată Vineri, 17 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Totul începe cu alegerea cartofilor potriviți pentru a fi copți. Orice cartof poate fi copt, însă pentru acel cartof perfect copt, cu textură moale, dar fermă în același timp, va trebui, potrivit Culinar.ro, să alegi niște cartofi maturi, din soiul Russet Burbank, cu coajă maronie și miezul alb, mai sărac în apă, dar bogat în amidon. Acest tip de cartofi seamănă cu cartoful irlandez sau cu speciile de cartofi cultivate la noi în țară. Coaja trebuie să fie uniformă la culoare, fără pete maronii sau tente verzui. Dacă mănânci în mod regulat și în cantități mari de cartofi cu pete maronii, riști să te îmbolnăvești. Acest lucru se întâmplă și în cazul cartofilor cu coaja verzuie, ceea ce înseamnă că au fost expuși la prea multă lumină. Dacă dorești să coci mai mulți cartofi deodată, asigură-te că au aproximativ aceeași mărime, astfel se vor coace uniform și deodată. Cum se coace cartoful perfect. Începem prin pregătirea cartofului pentru copt. Îl spălăm și îl frecăm cu o perie, sub jet de apă rece, pas important, deoarece coaja va rămâne, deci o vom mânca. Nu trebuie să îi lași în apă la înmuiat, vor absorbi prea multă apă. De asemenea, nu trebuie să folosești apă fierbinte, căci vor începe să se gătească în exterior. Coajă cartofului are o mulțime de vitamine și minerale, așa că o păstrăm. După ce spălăm cartofii corespunzător, îi lăsăm la uscat sau îi ștergem cu un prosop. Dacă totuși găsești pete maronii, poți să le cureți cu vârful cuțitului. Înțeapă fiecare cartof cu o furculiță pe fiecare parte. Acest lucru va ajuta la eliberarea aburului în timpul gătirii, și va preveni explozia lor în cuptor. De asemenea poți să îi tai pe lingime până la jumătatea lor și să pui în fiecare crăpătură o foaie proaspătă de dafin. Vor capătă o aromă minunată și o culoare ușor verzuie, specială. Greșit! Cea mai mare greșeală care se face atunci când se coc cartofi la cuptor este învelirea lor în folie de aluminiu. De ce? E simplu: aburul rămâne în interior, coaja nu va fi crocantă și aurie, ci moale și se va desprinde de pe miez. În plus textura ușoară, moale, dar fermă, va lipsi. Metodă recomandată pentru coacerea cartofilor este pe sare. Așezi în tava ce urmează a fi băgată la cuptor un strat generos de sare de mare, pe care apoi așezi cartofi. Pentru o culoare arămie frumoasă și o coajă crocantă și delicioasă, poți să stropești cartofii cu ulei de măsline și să presari sare de mare deasupra. Preîncălzește cuptorul la 180 de grade, pune tava pe raftul din mijloc și lasă-i la cuptor timp de o oră. După 40 de minute poți să-i verifici cu o furculiță, să vezi dacă pătrunde cu ușurință în miez. La final, te vei bucura de cartofii copți perfect, pe care poți să îi servești cu un cub de unt deasupra, ca și garnitură la orice fel de mâncare.