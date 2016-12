„Cartea milionarului - Cartea de la Metopolis“, textul probei de foc pentru tinerii actori HOP

În perioada 31 august - 3 septembrie 2011, la Casa de Cultură din Mangalia, se desfășoară cea de-a XIV-a ediție a Galei Tânărului Actor HOP.„Ca în fiecare an, tinerii actori se adună la Mangalia pentru a mai trece un Hop. Am acumulat ani destui de când acest Hop a fost depășit de multe generații abia ieșite de pe băncile școlii. Mulți dintre cei trecuți de Hop sunt astăzi nume cunoscute în teatrul și filmul românesc. Mă bucur că un Hop de anvergura acestuia, susținut de soare, apă și lumină, și-a făcut loc în ierarhia culturii românești”, a precizat Ion Caramitru, președinte UNITER - organizatorul acestei gale, alături de Institutul Internațional de Teatru, Secția Română.În acest an, la preselecție s-au prezentat 53 actori la individual și 14 grupuri. În concurs, vor intra însă doar 20 de tineri la secțiunea individual și patru grupuri, din toată țara.Timp de patru zile, directori de teatru, artiști consacrați, critici de teatru, tineri artiști, producători în căutare de tinere talente vor fi cu ochii pe concurenții care vin la Mangalia să mai treacă încă un… hop.Potrivit organizatorilor, la secțiunea individual, proba obligatorie este constituită dintr-un text ales din primele cinci capitole din „Cartea milionarului - Cartea de la Metopolis”, de Ștefan Bănulescu.Juriul este format din Radu Afrim - regizor, Sorin Crișan - critic, Florin Fieroiu - coregraf, Marius Manole - actor și Virginia Mirea - actriță.Cu programul complet al celor patru zile ale Galei Tânărului Actor revenim în zilele următoare.