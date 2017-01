Cărtărescu, din Vama Veche, la Mangalia

După ce, sâmbătă seara, Humanitas a poposit la Vama Veche, duminică seară, la Mangalia, în cadrul Târgului Estival de Carte, Mircea Cărtărescu și-a lansat ultima parte a trilogiei „Orbitor”, „Aripa dreaptă”. Autorul a spus că nu este mândru că a scris această carte, ci doar infinit recunoscător, și se simte ca un medium care a primit romanul din altă parte. Autorul a lucrat la „Orbitor”, trilogia în formă de fluture sau de catedrală, timp de 14 ani și jumătate, iar ultimul volum a fost scris la Academia Schloss Solitude de lângă Stuttgart, unde a primit o bursă. „Orbitor” este un roman „ilizibil”, după cum spune Cărtărescu adesea în paginile sale, pentru că „nu se citește, se poate ghici” în el. „Nu are nimic criptic, nu are un cifru”. În carte poți ghici cum se ghicea în vechime în carapacea de broască țestoasă pusă pe foc, sau cum se ghicește în palmă sau în cafea. Cititorii nu vor descifra mintea autorului, ci propria personalitate. „Nu e nimic de înțeles, doar de trăit, nimic de explicat, doar de mângâiat”, a spus Cărtărescu, și a adăugat că lucrarea sa „este o carte senzuală”. „Eu am scris doar o jumătate, cealaltă jumătate e în mintea dumneavoastră. Ca să apară e nevoie de mintea dumneavoastră”. Scriitorul a declarat că s-ar întrista dacă cititorii ar face o lectură pasivă a cărții. Aceasta nu trebuie să fie nici mereu pusă la îndoială, dar nici acceptată pur și simplu, titrează Newsin. Întrebat ce va face după „Orbitor”, Cărtărescu a declarat că nu știe încă și că, deocamdată, se odihnește. „Orbitor. Aripa dreaptă” este disponibil în librării la prețul de 39 de lei, iar toate volumele trilogiei costă, în total, 93 de lei. Celelalte două cărți din serie sunt „Aripa stângă” (Humanitas, 1996, prima ediție) și „Corpul” (Humanitas, 2002).După ce, sâmbătă seara, Humanitas a poposit la Vama Veche, duminică seară, la Mangalia, în cadrul Târgului Estival de Carte, Mircea Cărtărescu și-a lansat ultima parte a trilogiei „Orbitor”, „Aripa dreaptă”. Autorul a spus că nu este mândru că a scris această carte, ci doar infinit recunoscător, și se simte ca un medium care a primit romanul din altă parte. Autorul a lucrat la „Orbitor”, trilogia în formă de fluture sau de catedrală, timp de 14 ani și jumătate, iar ultimul volum a fost scris la Academia Schloss Solitude de lângă Stuttgart, unde a primit o bursă. „Orbitor” este un roman „ilizibil”, după cum spune Cărtărescu adesea în paginile sale, pentru că „nu se citește, se poate ghici” în el. „Nu are nimic criptic, nu are un cifru”. În carte poți ghici cum se ghicea în vechime în carapacea de broască țestoasă pusă pe foc, sau cum se ghicește în palmă sau în cafea. Cititorii nu vor descifra mintea autorului, ci propria personalitate. „Nu e nimic de înțeles, doar de trăit, nimic de explicat, doar de mângâiat”, a spus Cărtărescu, și a adăugat că lucrarea sa „este o carte senzuală”. „Eu am scris doar o jumătate, cealaltă jumătate e în mintea dumneavoastră. Ca să apară e nevoie de mintea dumneavoastră”. Scriitorul a declarat că s-ar întrista dacă cititorii ar face o lectură pasivă a cărții. Aceasta nu trebuie să fie nici mereu pusă la îndoială, dar nici acceptată pur și simplu, titrează Newsin. Întrebat ce va face după „Orbitor”, Cărtărescu a declarat că nu știe încă și că, deocamdată, se odihnește. „Orbitor. Aripa dreaptă” este disponibil în librării la prețul de 39 de lei, iar toate volumele trilogiei costă, în total, 93 de lei. Celelalte două cărți din serie sunt „Aripa stângă” (Humanitas, 1996, prima ediție) și „Corpul” (Humanitas, 2002).