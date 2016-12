Care sunt ţările cu cele mai sigure şosele din lume

Care sunt țările cu cele mai sigure șosele din lume

Ştire online publicată Joi, 26 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Europa are cele mai sigure șosele din lume, toate țările din top 10 sunt europene și au o rată de accidente mortale sub 5 din 100.000 de cazuri, reiese din Raportul global 2013 privind siguranța rutieră. România nu face parte din acest clasa-ment, fiind prezentă în top 10 cele mai periculoase țări din Europa după rata de decese rutiere la 100.000 locuitori, scrie wall-street.ro.Locul 1: Suedia - rată de accidente mortale 3În Suedia riscul de a fi implicat într-un accident mortal pe șosele este cel mai scăzut din lume, de 3 din 100.000 de cazuri. Suedia are o suprafață de 449.964 km pătrați și peste 9,3 milioane de cetățeni.Locul 2: Andorra - rată de accidente 3,5Andorra este pe locul 2 în lume la siguranță pe șosele, rata de accidente mortale este de 3,5 din 100.000 de cazuri. Andorra, situată între Spania și Franța, are o suprafață de 468 km pătrați și o populație estimată la 84.082 de locuitori.Locul 3: Marea Britanie - rată de accidente mortale 3,7Pe locul trei în lume având șosele sigure este Marea Britanie cu o rată de accidente de 3,7 la 100.000 de cazuri. Marea Britanie are 240.000 km pătrați și o populație de peste 60 de milioane.Locul 4: Malta - rată de accidente mortale 3,8Rata de accidente mortale în Malta este de 3,8 la 100.000 de cazuri. Malta are o suprafață de 316 km pătrați fiind unul dintre cele mai mici și mai dens populate state din lume. Populația este de 368.250 de locuitori.Locul 5: Olanda - rată de accidente mortale 3,9Olanda este cunoscută în Europa pentru numărul mare de biciclete. Este și una dintre cele mai sigure țări din lume cu o rată de accidente mortale de 3,9 din 100.000 de cazuri. Suprafața Olandei este de 41.500 de km pătrați, iar populația de 16,7 milioane.