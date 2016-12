Care sunt cele şase mari beneficii ale sexului

2

Aici ai punctat bine

Fiindca daca s-ar legaliza prostitutia nu ar mai primi spaga anumiti politicieni, iar fenomenul ar fi controlat, fara a fi mascat sub denumirea de saloane de masaje erotice :) Insa de ce sa fie legalizata prostitutia si sa fie controlate si bolile venerice in Romania ??? De ce sa nu benefiecieze toti oamenii de servicii contracost si controlate sanitar ??? Fiindca ar dispare tot farmecul protectiei politice si al spagii pentru a le proteja de fortele de ordine, de aceea !! Si acelasi lucru se petrece si in SUA cu gastile de cartier :)

Răspuns la: hahahaha!

Adăugat de : admirator, 12 martie 2013

si ce mai face sexul de trei ori pe saptamina? da' cand nevasta cere de trei ori pe zi cum e? daca sexule atit de important pentru sanatate, de ce...