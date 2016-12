Care sunt cele mai proaste obiceiuri şi cum scapi de ele

Care sunt cele mai proaste obiceiuri și cum scapi de ele

Ştire online publicată Vineri, 18 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Site-ul usnews.com a publicat o serie de sfaturi menite să ajute în lupta împotriva obiceiurilor nesănătoase.Mestecarea unui creion„Pica“ este o afecțiune care provoacă oamenilor dorința de a mesteca tot soiul de obiecte, precum hârtie, gheață, creioane. Este adesea declanșată de probleme nutriționale, precum anemia feriprivă, potrivit Institutului Național de Sănătate din SUA. Acest obicei mai poate indica și probleme emoționale.Cum să te oprești: comandă băuturi fără gheață, consultă un doctor. Medicul îți poate spune care este cauza, iar dacă bănuiește că are legătură cu anxietatea poate recomanda terapie.Rosul unghiilorNu este cel mai igienic dintre obiceiuri. Dacă nu îți speli mâinile foarte bine, microbii se vor strecura sub unghii de fiecare dată când tastezi, când deschizi o ușă sau când mângâi un câine, iar apoi vor ateriza în gură. Obiceiul semnalează adesea probleme emoționale precum stresul sau anxietatea.Pentru a te opri, ai mai multe opțiuni. Cele mai multe farmacii vând produse care arată și funcționează ca lacul de unghii, numai că au un gust amar persistent. Mestecatul gumei ar putea ajuta, iar dacă observi că îți rozi unghiile în momente de stres, anxietate sau tristețe - și faci asta în mod frecvent - ar putea fi timpul să vizitezi un psiholog.Dormitul fără să-ți scoți lentilele de contactRiscul unei infecții oculare crește când dormi cu lentile de contact și poate priva țesutul de oxigenul de care are nevoie. În unele cazuri, ochiul încearcă să compen-seze lipsa oxigenului și astfel se formează mici vase de sânge. Netratate, pot cauza probleme grave.Scoaterea lentilelor trebuie să devină o parte a programului zilnic. În fiecare zi, înlocuiește-le cu ochelari atunci când ai posibilitatea.Trosnirea încheieturilorAcest obicei nu este, de fapt, foarte dăunător. Deși părinții spun adesea că duce la artrită, cercetările au demontat acest mit. Cu toate acestea, există cazuri în care oamenii și-au dislocat degetele, iar sunetul în sine poate fi sâcâitor pentru cei din jur.La fel ca și cineva care încearcă să se lase de fumat, ai putea să ții evidența acestui obicei și să vezi de câte ori pe zi faci asta, apoi să încerci să renunți treptat.Mâncatul în toiul nopțiiCercetările arată că poate încetini metabolismul. Trebuie să îți dai seama de ce simți nevoia de a mânca târziu. Poate nu consumi suficientă hrană în timpul zilei, iar un prânz mai îmbelșugat sau o cină consistentă te pot ajuta.Dormitul în reprize întrerupte de alarma ceasuluiDacă tinzi să oprești și să reprogramezi alarma ceasului de zece ori în fiecare dimineață, ajungi să întârzii. Problemele la trezire arată că somnul nu este de calitate, ceea ce poate conduce la o gamă variată de probleme de sănătate, de la creșterea în greutate și până la tensiune arterială ridicată.Trebuie să dormi neîntrerupt șapte sau opt ore. Alegi ora la care trebuie să te trezești și numeri înapoi opt ore, iar ora pe care o obții este cea la care ar trebui să te culci. De asemenea, evită aparatura electronică și consumul de cofeină înainte de culcare.