Care este cel mai folosit browser în România

12 August 2013

Internet Explorer a părăsit de mult prima poziție de pe piața browser-elor. În ultimii ani, Microsoft a rezolvat multe din problemele aplicației și a reușit să mai câștige din încrederea utilizatorilor. Dacă Firefox a fost cel mai apreciat browser la un moment dat, Chrome a venit puternic din urmă, promovat fiind pe pagina celui mai accesat motor de căutare. Cum se prezintă însă lucrurile în țara noastră? Care este cel mai popular browser printre români și cum se compară gusturile lor cu cele ale restului lumii? Citiți în continuare pentru a afla.În vara trecută Firefox avea un ușor avantaj față de Chrome. De-a lungul anului, Internet Explorer a pierdut cel mai mult teren, însă și Firefox și Opera au fost în ușoară scădere. Cel care a profitat a fost Chrome, care a crescut de la 34,6% la 46,3%. Firefox a ajuns la 32,5%, iar Internet Explorer are 14,1% din piață. Opera are acum 3,7% din piață, iar Safari a crescut de la 1,5% la 2%.La nivel global, Chrome a ajuns să domine piața browser-elor, cu o cotă de piață ce-a crescut de la 32,8% la 42,7%. Pe locul doi nu se află Firefox, ca în topul național, ci Internet Explorer, ce a înregistrat o scădere de la 32,3% la 25,4% într-un an. Browser-ul semnat de Mozilla înregistrează de câțiva ani o lentă scădere în popularitate, ce se datorează unor probleme de performanță din trecut. În plus, o parte dintre cei care au trecut inițial de la IE la Firefox a fost atrași de-a lungul timpului de viteza lui Chrome. La nivel global, cota de piață a lui Firefox a scăzut de la 24,5% la 20% în ultimul an.În funcție de aria de influență, Chrome este cel mai folosit browser în majoritatea țărilor. Firefox este popular în Germania, Austria, Polonia și mai multe țări din Africa Centrală. Batioanele Internet Explorer sunt China și sudul Africii.