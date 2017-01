Care e momentul ideal pentru masajul bebeluşului

Care e momentul ideal pentru masajul bebelușului

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Oricât de multe beneficii ar avea masajul, dacă nu este făcut în cel mai potrivit moment, bebelușul nu se va bucura cu adevărat de moment. În această idée, specialiștii Sanatate.ro, apreciază că este esențial ca persoanele care se ocupă de masaj să fie relaxate și să se asigure că nu vor fi întrerupe în acest demers. Așadar, dacă sunteți iritat sau agitat, renunțați, din cauză că toate aceste stări vor fi transferate asupra copilului, care, la rândul lui, va deveni și mai agitat. De asemenea, nu îi faceți masaj bebelușului dacă are stomacul plin și nici dacă îi este foame.Beneficiile masajuluiÎmbunătățește legăturile emoționale dintre mamă și copil, are rol calmant, îmbunătățește somnul și digestia. De asemenea, masajul este un mod minunant și pentru tați, surori, bunici sau alte persoane apropiate de a petrece momente speciale cu noul membru al familiei. În plus, cercetările au arătat că un masaj ușor ajută bebelușii prematuri să crească și să se dezvolte. Astfel, potrivit unui studiu, bebelușii prematuri care au fost masați de trei ori pe zi timp de zece zile au câștigat cu aproape 50% mai mult în greutate, au fost mai activi și mai alerți și au fost eliberați din spital cu șase zile mai devreme decât ceilalți bebeluși prematuri.Pentru un masaj cu adevărat relaxant, întindeți pe pat un prosop peste care așezați bebelușul și asigurați-vă că stați confortabil. În cameră nu trebuie să fie o temperatură mai mică de 24 de grade Celsius. Vorbiți-i sau cântați-i bebelușului. În timp ce vă masați bebelușul puteți pune muzică. Astfel, vă puteți bucura amândoi de o muzică liniștitoare pe fundal.Cu ce produse lucrațiUleiurile naturale sunt cele mai potrivite. Puteți alege ulei de migdale sau oricare alt ulei vegetal parfumat cu câteva picături de ulei aromatizat precum lămâie, vanilie sau lavandă. Toarnă câteva picături între palme și așteaptă să se încălzească înainte de a masa bebelușul. Nu folosi ulei pe față sau cap.Cum se face masajul1.Începeți prin a face cercuri mici pe capul copilului. Apoi, neteziți-i fruntea cu degetele mari de la ambele mâini apăsând ușor spre exterior, ca și cum ați îndrepta paginile unei cărți. Continuați cu cercuri mici în jurul maxilarului. Masajul în jurul gurii îi poate da bebelușului dumneavostră un sentiment de confort în timpul dentiției. 2. Încălziți ulei în mâini, apoi masați pieptul bebelușului. 3.Rotiți fiecare braț între mâinile dumneavostră, după care deschideți si masați fiecare degețel în parte. 4. Masați burtica prin mișcări succesive ale mâinilor, din partea dreaptă a bebelușului către stânga. 5. Rotiți și masați fiecare picior între mâinile dumneavoatră. 6. Masați spatele bebelușului prin mișcări „înainte-înapoi” mai întâi pe înălțime și apoi pe lățime, urmând liniile corpului, de la umeri până la picioare. Întotdeauna păstrați o mână pe bebelușul dumneavostră. Este, de asemenea, foarte important să terminați cu un sărut afectuos!