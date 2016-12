Caravana Gaudeamus Mamaia şi-a desemnat câştigătorii

Caravana Gaudeamus Mamaia și-a desemnat câștigătorii

S-a încheiat și cea de-a treia ediție a Târgului de carte Gaudeamus Mamaia, eveniment ce a avut loc în perioada 11 - 15 august, în incinta unui pavilion expozițional amplasat pe faleza din fața studioului Radio Vacanța.Turiștii și constănțenii au avut posibilitatea, timp de cinci zile, să petreacă măcar câteva zeci de minute în compania cărților și să-și achiziționeze, la prețuri de vacanță, titluri mai vechi sau mai noi, în funcție de preferințe.Mai mult, printre lansări și prezentări de carte, expoziții, filme documentare și acorduri de chitară, publicul prezent la Gaudeamus Mamaia 2011 a avut prilejul să întâlnească scriitori și oameni de cultură și să participe la câteva inițiative de importanță pentru viața comunității locale. Una dintre ele - campania de sensibilizare a opiniei publice cu privire la situația Cazinoului din Constanța. Expoziția „Istoria Cazinoului din Constanța”, organizată în cadrul târgului, a atras numeroși vizitatori, care au semnat în registrul special „SOS Cazinoul din Constanța” și au motivat necesitatea reabilitării acestui monument emblematic pentru oraș și întregul litoral. În plus, patrule ale „Poliției Gaudeamus” au întreprins razii pe plajă și au surprins cititori de cărți în flagrant. „Pedepsele” au constat în premii în cărți și produse oferite de sponsorii târgului.Să nu uităm nici de fondul de carte colectat în urma donațiilor din partea vizitatorilor și expozanților, în cadrul proiectului „Cărțile se întorc acasă”, inițiat și realizat în parteneriat cu Fundația „Noi Citim”. Acesta a totalizat aproximativ 500 de volume, care urmează să fie direcționate către biblioteca publică rurală din comuna Târgușor, județul Constanța.Premiații târguluiCâștigătorii acestui târg au fost, de departe, turiștii și constănțenii care au plecat pe plajă sau spre casă fericiți că au reușit să pună mâna pe o carte bună, la un preț rezonabil. Totuși, pe baza votului publicului, au fost acordate premii și expozanților, dar nu numai. Astfel, Trofeul Gaudeamus - locul I a fost obținut de Editura RAO, locul II, de Editura All, iar locul III, de Editura Corint. Cea mai râvnită carte a Târgului a fost, de această dată, „Cele mai frumoase locuri din Europa”, de Anne Bentuhes, volum publicat de Editura All.În plus, a fost acordată și o distincție specială Editurii CECCAR și Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România la aniversarea a 90 de ani de activitate.Nici cotidianul „Cuget Liber” nu a plecat cu mâna goală, ci cu Trofeul Presei - secțiunea publicații, acordat, de asemenea, pe baza votului dat de public.