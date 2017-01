Caravana Euro Tour cutreieră patru ţări pentru a promova turismul din sudul litoralului

Caravana Euro Tour cutreieră patru țări pentru a promova turismul din sudul litoralului

Ştire online publicată Miercuri, 02 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Până la data de 15 iulie 2008, Primăria Mangalia, în colaborare cu Asociația Pro Familia și Ministerul Culturii și Cultelor, derulează o nouă ediție a Caravanei Euro Tour. Manifestarea, devenită tradițională, intitulată „Balade din Carpați”, se bucură și de sprijinul comunităților de români din Bruxelles, Graz, Nurnberg, Stuttgart, Munchen, Brescia, Milano și Carrara. Din delegația, ce are ca misiune promovarea turismului din sudul litoralului, se află reprezentanți ai Centrului Cultural Mangalia, precum și artiștii Felicia Filip, K1, Ro-Mania, Elvin Dandel, Cornelia Tihon și Cătălin Popa. Aceștia vor susține recitaluri în orașele sus-amintite, spectacolele derulându-se cu ajutorul românilor stabiliți în Belgia, Italia, Austria și Germania. Mai precis, aceștia le vor rezerva locațiile unde vor avea loc spectacolele și le vor amenaja scenele, astfel ca prestațiile interpreților să se deruleze în condiții optime. Paralel, organizatorii vor face preselecții în vederea conturării ediției din acest an a concursului de frumusețe „Miss Diaspora”. În același interval de timp, în țări, precum SUA, Franța, Portugalia, Irlanda, etc. colaboratorii organizatorilor din Mangalia desfășoară acțiuni similare de selectare a concurentelor. Asemeni inițiatorilor, cei care au dorit să se implice în acest proiect transformă preselecțiile în adevărate show-uri la care asistă nu doar românii plecați din țară, ci și foarte mulți străini. Competiția „Miss Diapora” face parte din Festivalul Callatis, în cadrul fiecărei ediții fiind rezervată o seară pentru desemnarea celei mai frumoase românce stabilite în străinătate. Organizatorii au păstrat aceleași condiții de participare și anume ca fetele interesate să aibă vârsta cuprinsă între 16 - 23 ani, cel puțin unul dintre părinți să fie de origine română și să nu fi fost calificate pentru o ediție anterioară întrecerii. Diana Oprea