Capidava, "cetatea de la cotitură"

Care "barbari"?

Aflam din articol ca cetatea Capidava este situata la "jumatatea distantei dintre Harsova si Cernavoda" si scopul construirii ei a fost sa apere Imperiul Roman de atacurile barbarilor. Pai daca a fost construita in Dobrogea, pe malul Dunarii, inseamna ca barbarii se aflau in vest, adica in Baragan! Si cine erau acei barbari? Nimeni altii decat getii, adica tocmai o ramura importanta a stramosilor nostri. Incepe sa se faca lumina...