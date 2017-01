Capetele de sezon, vândute cu 139 de lei

Corina Martin, președintele Asociației pentru promovarea și dezvoltarea Turismului - LITORAL, ne-a declarat că sezonul 2007 a adus o creștere de 30% a turiștilor români pe litoral. „Oferta litoralului românesc este prezentă în cel puțin 10 cataloage ale touroperatorilor cunoscuți din România dedicate exclusiv acestei zone. Față de anii trecuți, se remarcă mai mult dinamism în prezentarea ofertelor speciale pentru litoral atât din partea touroperatorilor, cât și din partea hotelierilor. În același timp, deși deschiderea de sezon a fost întâmpinată cu scepticism, este absolut evident că ne aflăm într-un trend clar pozitiv“. În ceea ce privește minusurile sezonului, Corina Matei ne-a spus că se remarcă, din nou, sezonalitatea. „Deși, în acest an, sezonul are o durată mai mare, totuși, caracterul sezonier este, încă, un factor specific pentru turismul de pe litoral“. În acest sens, Asociația pentru promovarea și dezvoltarea Turismului - LITORAL, în colaborare cu ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism), au lansat, recent, și promovează Programul „Litoralul pentru toți”, unde sunt înscrise o serie de hoteluri care vor fi deschise pe toată perioada lunii septembrie. „Acest program oferă peste 2.500 de locuri de cazare pentru septembrie și, de ce nu, octombrie, la preț accesibile - 139 lei pentru 6 nopți la hoteluri de două stele și 199 lei la unitățile de trei stele”. Corina Matei ne-a mai specificat faptul că există încă diferențe mari în ceea ce privește calitatea ofertei între stațiuni, „dar chiar și în cadrul aceleiași stațiuni. Un hotel la care proprietarul a investit sute de mii de euro să află lângă o uni-tate care este în ruină și, astfel, se distruge ambientul destinației”. Se mai semnalează încă prezența a multor hoteluri de o stea și două stele, dar reprezentanții Asociației LITORAL sunt optimiști, spunând că se anunță proiecte de investiții și vânzări de active care, în viitor, vor schimba acest raport. Pachete de agrement și pentru turistul român Având în vedere faptul că 90% dintre turiștii litoralului sunt români, din acest an, s-a încercat lansarea unor pachete turistice atractive și pentru ei. Corina Matei ne-a declarat că este vorba despre o campanie de excursii și tururi locale, scopul fiind acela de a-l determina pe turist să redescopere și alte valori ale Dobrogei. „Am lansat cardul de atracții Constanța Pass - unic în România, cu diferite punc-te culturale istorice și de divertis-ment, care poate determina creșterea atractivității destinației”. 