Cantecul lebedei

Ştire online publicată Luni, 29 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Lamborghini Murcielago a intrat in istorie. Dupa 4099 de exemplare produse si cinci versiuni special de productie, supercarul italian iese din scena, in cel mai triumfal mod. Dupa ce varianta standard de Murcielago a iesit din productie in luna mai a acestui an, iar inceputul acestei luni a consemnat ultimul act al dramei italiene, prin fabricarea ultimului Murcielago LP670-4 SuperVeloce, oficialii marcii au celebrat cariera masinii intr-o maniera speciala. Citeste mai departe...