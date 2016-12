Când va lansa Dacia un model sport?

Ştire online publicată Vineri, 20 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacia nu va lansa în ur-mătorii ani o versiune sport a modelelor sale, însă analizează serios lansarea unor versiuni Stepway construite pe baza actualelor mașini din gamă, scrie automarket.ro.Explorarea posibilităților de extindere a liniei Stepway vine după un experiment reușit în Turcia și după ce vânzările versiunii Stepway a lui Sandero au explodat odată cu lansarea noii generații a modelului românesc.„În Turcia am făcut un experiment cu o versiune Stepway aftermarket a lui Lodgy, iar rezultatele nu au fost deloc slabe. Deocamdată, ne aflăm la nivelul de discuții, însă am putea avea - de ce nu? - ver-siuni Stepway și pe alte modele în afară lui Sandero. Nu s-a decis încă nimic, însă încercarea pe care am făcut-o în Turcia a fost interesantă”, a declarat Arnaud Deboeuf, responsabilul gamei Entry Renault, într-un interviu acordat la Frankfurt jurnaliștilor români