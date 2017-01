Când sunt pregătiţi copiii să renunţe la somnul de prânz?

Când sunt pregătiți copiii să renunțe la somnul de prânz?

Somnul din timpul zilei este extrem de important și benefic pentru creșterea și dezvoltarea unor copii sănătoși. Pe măsură ce înaintează în vârstă, micuții au mai puține reprize de somn după amiaza. Cel mai bine ar fi să țineți cont de anumite semnale care vă pot arăta dacă cel mic este pregătit să renunțe la somnul de prânz.Copiii au nevoie de un pui de somn în fiecare după amiază, cel puțin până la vârsta de 4 - 5 ani. Fiecare copil crește și se dezvoltă în ritm propriu, așa că unii pot renunța la somnul de prânz în jurul vârstei de 5 ani, pe când alții pot continua acest obicei chiar și după vârsta de 10 ani.Un copil odihnit este un copil fericitSpecialiștii sunt de părere că este mai important să urmărim semnalele pe care le transmit copiii, decât să respectăm criterii generale sau sfaturile apropiaților. De exemplu, dacă cel mic are un tonus bun chiar dacă nu se odihnește la prânz, poate însemna că este pregătit să nu mai doarmă în timpul zilei.Totodată, copilul poate renunța la somnul de prânz dacă se trezește singur și binedispus. Astfel, dacă reușește să se trezească fără ajutorul părinților și are o stare bună și vioaie, atunci este posibil ca orele de somn din timpul nopții să fie suficiente.Verificați somnul de noapte al copiluluiPentru a vedea dacă cel mic poate renunța la somnul de după masă, trebuie să îi urmăriți cu atenție și somnul din timpul nopții. În cazul în care micuțul adoarme cu ușurință seara, nu se trezește în timpul nopții și doarme între 11 și 12 ore, înseamnă că este pregătit să stea treaz o zi întreagă fără nici un pui de somn.În ciuda acestor semne, înainte de a decide că este timpul ca cel mic să renunțe la somnul din timpul zilei, ar fi bine să nu cedați și să continuați, câteva zile la rând, să îl pregătiți de culcare la ora la care era obișnuit, chiar dacă stă pur și simplu în pătuț și nu adoarme.În ce condiții nu trebuie să renunțați la somnul de prânzÎn unele cazuri, copiii mici se opun reprizelor de somn din timpul zilei deoarece, odată cu înaintarea în vârstă au tendința să exploreze o mulțime de lucruri în loc să doarmă. Preocuparea de a descoperi și de a învăța lucruri noi ajunge să fie mai presus decât somnul de prânz. Părinții trebuie să știe că acest lucru nu reprezintă un motiv pentru a renunța la orele de somn din timpul zilei.Copilul nu este pregătit să renunțe la acest obicei nici dacă trăiește traume emoționale sau are probleme patologice. De asemenea, somnul de după amiază trebuie respectat în continuare dacă au loc schimbări de mediu, cum ar fi mutatul în altă casă sau grădiniță, schimbări de fus orar sau tulburări ale rutinei de somn din cauza unor evenimente speciale care au loc în familie.