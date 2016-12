Când părinţii se ceartă des, copiii se îmbolnăvesc?

Când părinții se ceartă des, copiii se îmbolnăvesc?

Sâmbătă, 10 Mai 2014

Toate statisticile arată că violența în familie a ajuns un fenomen des întâlnit în România zilelor noastre. Cât privește victimele, ele sunt, în general, femeile, dar și copiii. Este de prisos să spunem că atunci când tatăl lovește mama sub ochii copilului, acesta suferă enorm, ajungând să-și petreacă anii frumoși ai copilăriei într-un mediu tensionat, plin de teamă. Specialiștii Copilul.ro atrag atenția că, astfel afectat la nivel emoțional, pe cel mic, amintirile îl vor marca întreaga viață. Din păcate, există părinții care consideră, în mod greșit, că dacă violența nu se răsfrânge direct asupra lui, copilul nu nu va avea de suferit. Însă, chiar dacă nu sunt abuzați direct, copiii sunt afectați, ajungând mai târziu niște adulți timorați, timizi sau chiar violenți la rândul lor.Chiar și în cazul femeii însărcinate, abuzul fizic și emoțional al bărbatului este resimțit în mod negativ de către făt. Studiile au revelat faptul că atunci când mama suferă, fătul reacționează în mod negativ. Mai mult, de cele mai multe ori, în cazul violenței în familie, nașterea are loc premature, cu toate consecințele care ce pot apărea într-o astfel de situație. Însă, chiar dacă nașterea are loc la termen, în general nou-născuții care provin din familiile în care mama este abuzată de tată au o greutate mai mică la naștere.Un alt aspect ce trebuie luat în calcul este și faptul că violența în familie este resimțită în mod negativ și de către copilul foarte mic. Mama se poate gândi că bebelușul este prea mic și nu înțelege ce se intâmplă, deci nu este afectat. Greșită abordare! Femeia trebuie să se gândescă că dacă bărbatul este prin natura sa agresiv este posibil ca agresiunea să fie transferată și asupra copiilor. Studiile au revelat că în primii doi ani de viață, bebelușii ale căror mame sunt agresate au o greutate sub cea normală, fiind subnutriți. De asemenea, acești copii dezvoltă riscuri mai mari de a se îmbolnăvi de boli diareice, infecțioase sau afecțiuni ale tractului respirator, în comparație cu copii care cresc într-un mediu familial sănătos. Aceste boli în combinație cu subnutriția sunt principala cauză de deces a copiilor cu vârsta sub cinci ani.De precizat că violența familială nu trebuie înțeleasă în sensul strict al bătăii, agresiunea poate fi și una emoțională, victimele sunt stăpânite de sentimente de frică față de agresor, fapt ce le face să cadă în depresie și să nu mai ia cele mai bune decizii pentru creșterea copiilor. Depresia maternă se reflectă direct asupra sănătății micuților.