Când le puteţi oferi spanac bebeluşilor

Când le puteți oferi spanac bebelușilor

Chiar dacă nu are un aspect atât de plăcut în momentul în care este gătit, iar copiii refuză, de obicei, să mănânce spanac, această legumă este extrem de benefică pentru sănătatea celor mici. Spanacul reprezintă o sursă incredibilă de calciu, numai o cană de spanac conținând în jur de 42 miligrame de calciu. Leguma mai are în compoziție cantități mari de vitamina A, seleniu și este o sursă bogată de nutrienți. În plus, are o multitudine de săruri minerale precum fosfor, magneziu, sulf, potasiu, zinc, mangan, iod și fier în cantități considerabile.Cu toate acestea, este important de știut că spanacul adăugat prea devreme în alimentația bebelușilor poate duce la intoxicarea sângelui prin privarea acestuia de oxigen. Medicul pediatru vă poate spune cu exactitate când este mai bine să îi oferiți prima oară spanac bebelușului. Unii recomandă introducerea acestuia în diversificare de la vârsta de 6 – 7 luni, iar alții puțin mai târziu, de la 8 – 10 luni.