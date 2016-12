Când îţi trebuie un fier de călcat mai sofisticat

Când îți trebuie un fier de călcat mai sofisticat

Ştire online publicată Vineri, 04 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De obicei, fierul de călcat are doar câteva funcții, de care însă ar trebui să ții cont când dorești să-ți cumperi unul nou, mai performant.Calci multe rufe?În această situație, categoric îți va fi de mare ajutor un fier de călcat cu caracteristici mai complexe. În magazinele care comerciali-zează produse electrocasnice vei găsi de la cele mai sofisticate modele, până la cele mai simple. Dacă ai o familie numeroasă și calci foarte multe haine, atunci vei avea nevoie de un fier cu o putere mare, o capacitate a rezervorului mai mare și multe funcții: anti-calcar, anti-picurare, auto-curățare etc. Talpa trebuie să fie foarte rezistentă.Calci rar? Alege un model cu talpă din oțel inoxidabil.În asemenea situații, te vei descurca foarte bine și cu un fier de călcat simplu.Dacă nu calci foarte des, nu are niciun rost să risipești banii pe un model cu funcții complexe pe care, poate, nu le vei folosi niciodată. Alege un model simplu și ușor de manevrat, de dimensiuni mai mici, cu talpă adezivă, funcție aburi și sistem de stropire și ai rezolvat problema.