Când îşi poate pierde bebeluşul pofta de mâncare

Când își poate pierde bebelușul pofta de mâncare

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De când ai început să îi adaugi făinoase în alimentație, bebelușul tău este morocănos de fiecare dată când îl pui în scaunul special, refuză să mănânce și stomăcelul lui pare umflat în fiecare zi. Te confrunți, cu siguranță, cu intoleranța bebelușului la gluten, spun specialiștii copilul.ro.Dar ce este mult invocatul gluten? Nimic altceva decât un anasamblu de proteine, care apare în patru tipuri de cereale: orz, secară, grâu și ovăz, proteine cunoscute ca fiind responsabile pen-tru intoleranța la gluten. Această afecțiune se numește astfel deoarece, spre deosebire de alergiile ce apar după masă, nu se manifestă imediat. Pentru că intoleranța la gluten este extrem de frecventă la copilași, este bine ca aceasta să poată fi recunoscută.Simptome. Indiciile și simptomele intoleranței la gluten apar cu întârziere, odată cu diversificarea alimentației, între 4 și 6 luni, după introducerea făinoaselor sau a unui aliment care conține unul dintre cele patru tipuri de cereale mai sus menționate. Primele simptome pot apărea și după 6 luni de la adăugarea glutenului și, în unele cazuri, chiar cu câțiva ani mai târziu. Numită și boală celică, această intoleranță are urmări asupra mucoasei intestinale, care absoarbe greu substanțele nutritive (proteinele, glucidele, lipidele, mineralele, vitaminele etc.), astfel că este posibil ca micuțul tău să scadă în greutate. Cele mai frecvente simptome ale intoleranței la gluten sunt: pierderea poftei de mâncare, scăderi în greutate, stomăcel balonat, diareea, bebelușul este deseori trist și apatic.Predispoziție genetică. De precizat că intoleranța la gluten este o boală digestivă cu predispoziție genetică. Asta înseamnă că, în cazul purtătorului genei sau genelor responsabile, se poate ca boala să nu se manifeste decât sub influența anumitor factori. În cazul în care apare, este posibil ca cel mic să sufere de această intoleranță pentru tot restul vieții.