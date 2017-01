Când îi face rău copilului laptele de vacă

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă alăptarea nu este posibilă sau este contraindicată (mama suferă de tuberculoză pulmonară activă, este HIV pozitivă sau urmează tratamente citostatice etc), sugarul ar trebui să fie alimentat cu o formulă de lapte praf pentru sugari, nicidecum cu lapte de vacă integral. Potrivit Copilul.ro, nu se recomandă folosirea laptelui de vacă integral ca hrană pentru sugari în timpul primului an de viață din cauza faptului că proteina din laptele de vacă este cauza majoră de alergie alimentară gastro-intestinală la sugari. Or, reacțiile alergice provocate de laptele de vacă se pot manifesta prin: diaree sau constipație, ulcerații bucale, sângerări intestinale cronice, erupții cutanate, bronșite recurente, dificultăți de învatare etc., ceea ce le poate crea mari probleme micuților.Risc de anemie Iar necazurile nu se opresc aici, căci laptele de vacă reprezintă una din cauzele cele mai frecvente de anemie prin lipsa de fier la sugari din cauza, pe de o parte, a conținutului său foarte redus de fier (doar o cincime față de laptele matern), iar pe de altă parte, din cauza microsângerărilor cronice intestinale ce apar ca manifestare alergică.Favorizează afecțiuni reumatice De asemenea, folosirea laptelui de vacă crește riscul de artrită reumatoidă și carii dentare, ateroscleroză juvenilă din cauza colesterolului oxidat, diabet zaharat juvenil, acnee juvenilă, intelect redus, copilul se poate îmbolnăvi mai frecvent de infecții acute (pneumonie, otita, diaree, etc.) și boli cronice (limfom, colită ulceroasă, celiachie, etc.), cancer etc.Pune bazele obezitățiiAlimentația cu lapte praf și introducerea precoce a cerealelor cresc riscul obezității și riscul supraponderalității, iar în perioada de adult, copilul are un risc crescut de a dezvolta rahitism și anemie (mai ales administrarea laptelui de vacă, dar nici formulele cu adaos de fier nu apără de anemie, fierul din formulă fiind mai greu absorbit); din cauza folosirii tetinelor copilul poate avea probleme orthodentice și de vorbire, malnutriție,Important! Lipsa alăptării și mai ales lipsa alăptării exclusive în primele șase luni, diversificarea inadecvată sunt factori importanți de risc pentru morbiditatea și mortalitatea infantilă iar, pe termen lung, pentru performanțe școlare slabe, productivitate redusă și dezvoltare intelectuală și socială scăzută.