Când este timpul pentru încă un copil?

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Să alegi momentul potrivit pentru încă un copil este o ches-tiune personală. Dacă întrebi mai multe mămici, vei avea o mulțime de răspunsuri, potrivite experiențelor de viață ale fiecăreia în parte. Vei întâlni multe plusuri și minusuri, multe argumente pro și contra. De altfel, dacă privești în jur, vei observa că este foarte des întâlnită distanța mare dintre frați.Specialiștii spun că cea mai optimă perioadă în care este bine să ai din nou un copil este până împlinește primul 2 ani, când încă acesta nu are dezvoltată ideea de gelozie, sau după 4 ani, când copilul are alte preocupări, grădi-nița, joacă, activități. În realitate, însă, nu există formula perfectă. Ceea ce a funcționat de minune pentru un cuplu se poate dovedi a fi un dezastru pentru altul.Cu toate acestea, înainte de a porni la drumul conceperii unui bebeluș, iată ce ar trebui să iei în calcul, potrivit specialiștilor;- vârsta și starea de sănătate a mamei- situația la job a mamei- stabilitatea financiară a familiei- impactul emoțional asupra celuilalt copil (sau copii)- starea emoțională a celorlalți membri ai familiei- ambii parteneri vor un copil?- motivele pentru care mai vrei încă un copil nu au nicio legătură cu presiunile familiei sau presiunile sociale.Părinții care lucrează beneficiază din plin când au doi copii. Când diferența dintre ei este 5-6 ani, primul copil, instinctiv, preia din când în când rolul de mamă/tată. Rolul de frate/soră mai mare îl ajută pe primul copil să fie mai responsabil, independent, matur. Cel de-al doilea copil are și el beneficii: învață mai repede să împartă frățește, are un companion de joacă, are un model de viață în plus, mai apropiat de vârsta lui.(sursa:www.sfatulparintilor.ro)