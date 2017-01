Campingurile, găselniţa românilor doritori de linişte

Campingurile, găselnița românilor doritori de liniște

Week-end-urile se petrec, mai nou, la camping. E locul perfect pentru un mic și o bere în aer liber, socializare și o baie în mare. Toate la un preț pe care aproape că nu-l simți. Vorba reclamei, doar prețuri miiiici. În rest, multă liniște și… cam atât. Chiar la ieșire din Mamaia, cum te duci spre Năvodari, primul camping care-ți iese în cale te îmbie cu multă verdeață. Nu are vreun nume pompos, sigla de camping, au considerat administratorii, fiind suficientă. Pentru a avea acces în camping cu cortul, trebuie să plătești 12 lei de persoană și, dacă ești cu mașina, încă o taxă de 7 lei. Dacă ai o rulotă, scoți din buzunar 15 lei, pentru că ocupă mai mult spațiu. Administratorul, Paul Piran, spune că are cele mai mici prețuri, dovadă că nu duce lipsă de doritori de iarbă verde. „Pe week-end sunt cam 150-200 de corturi și oamenii nu stau înghesuiți. Se așază unde vor. Nu-i poți spune omului să stea neapărat unde vrei tu, au dreptul să aleagă”, ne spune, relaxat, administratorul. Paznicul, ajutat de câinele său fidel, „Fiara”, cum îl numește el, patrulează prin camping, asigurându-se că toată lumea respectă regulile. Nu este singur - jandarmeria are zona supra-vegheată. „Tot timpul sunt cam trei jandarmi care stau în camping, au grijă să nu întreacă nimeni limita”, adaugă Piran. Vedem tăblițe pe care scrie clar că gălăgia nu este agreată în zonă - o imagine a unui casetofon, însoțită de semnul interzis, ne lămurește imediat. Interlocutorul nostru explică: „Nu prea e gălăgie, oamenii vin aici să se relaxeze, departe de haosul cotidian. Dacă vedem pe cineva că întrece limita, îl atenționăm.” În jur, unde întorci capul, vezi copaci bătrâni, care au văzut generații întregi de turiști stând pe la umbra lor. Mai sunt, rar, și incidente. „Când a fost o furtună mare, de curând, au căzut vreo trei copaci, că sunt bătrâni și sunt putrezi. Nu au fost victime sau pagube materiale. Ar trebui plantați alții, dar nu este nici loc, plus că, odată plantați în locul celor care sunt acum, durează vreo 15 ani să crească”, detaliază cel care are grijă de acest mic colț de rai. Nu mai calci pe gunoaie și ești atenționat dacă le „plantezi” Cei care preferă să stea la căsuțele din incinta campingului, trebuie să scoată din buzunar 120 lei pentru cele cu trei-patru paturi, în funcție de caz, și 150 de lei dacă doresc să aibă și toaletă în căsuță. Toaletele comune, pe care le pot utiliza toți cei din camping, sunt într-o stare bună. Sunt amplasate numai dușuri aici, iar apa caldă este la discreție. Curățenia este, spre mirarea noastră, unul din punctele forte. Poate că situația nu este bună în alte locuri, dar aici nu sunt hârtii de jos, coșurile de gunoi sunt bine puse și chiar folosite, semn că oamenii care ocupă momentan campingul sunt civilizați și nu lasă nimic în urma lor. Din camping, se iese direct pe plajă, unde, deși nu sunt șezlonguri, oamenilor le place să vină. „De obicei tot oamenii cazați în camping vin să facă plajă. Și dacă ar fi fost șezlonguri, nu cred că s-ar fi schimbat mare lucru. Omul vine aici să se simtă ca acasă, nu să caute șezlonguri neapărat”, adaugă cel ce răspunde de camping. Lângă plajă, este și o terasă, cu prețuri normale și amenajată obișnuit. Aici nu se află nimic care să-ți sugereze că te afli atât de aproape de aglomerația și fițele din Mamaia. Ești în mijlocul naturii, tu cu tine. Și marea. Alge nu prea sunt, iar oamenii se bucură de un nisip curat și fin. Străinii preferă campingul de aici și își vor face apariția, după prognoza administratorului, după 1 septembrie, ca în fiecare an. Cât despre românașii noștri, mulți sunt din Tulcea, Galați sau Brăila, dar printre ei se mai află și destui constănțeni doritori de liniște.