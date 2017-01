Călător în adâncul Mării Negre, în Vama Veche

Dacă vă aflați în Vama Veche, aveți posibilitatea să faceți o excursie în adâncul Mării Negre. Puteți descoperi magia lumii din adâncuri - căluți de mare, corali, pești, scoici, melci, vegetația marină sau vă puteți întâlni cu delfinii. Pe agenda de vacanță a turiștilor împătimiți de adâncurile mării nu trebuie să lipsească scufundările. În Vama Veche, puteți să faceți o excursie subacvatică la epava de pe fundul Mării Negre, firma care organizează minunatele călătorii punând la dispoziția doritorilor cursuri de scafandri. Călătoria în adâncul mării costă 120 de lei, iar cei care vor să obțină și brevet de scafandru trebuie să plătească 1.000 de lei fără TVA. Cei care au deja cursuri scot din buzunar 80 de lei pentru închirierea echipamentului. Plecarea în adâncuri se face cu un scafandru profesionist, numai după ce ți se face instructajul. Condiția esențială, înainte de scufundare, este să nu ai probleme de sănătate și să ai peste 12 ani. „Scuba diver course reprezintă primul nivel de certificare National Association of Underwater Instructors (NAUI) și furnizează cunoștințele și calitățile fundamentale pentru un viitor practicant de scuba diving. După parcurgerea cu succes a orelor, absolvenții sunt considerați competenți pentru a executa scufundări în ape deschise, fără supraveghere, în zone aproximativ egale cu cele de antrenament”, ne explică reprezentantul firmei din Vama Veche care oferă cursurile de scafandru. Scafandru amator, în șapte zile În prima parte a cursului înveți despre tipurile de echipamente folosite în scufundările de agrement, aspecte legate de fizică și fiziologie, precum și despre mediul subacvatic. După ce ai parcurs noțiunile elementare, la antrenamente vei face trei scufundări în apă limitată, la piscină sau în mare, în zone ferite de curenți, unde adâncimea nu depășește doi-trei metri. Potrivit specialistului, „cursanții fac exerciții de flotabilitate, golesc măștile și deten-torul de apă, învață respirația în doi dintr-un detentor, cum să se dezechipeze sub apă și la suprafață. Doritorii de scufundări în mare fac și simulări ale unor situații periculoase”. După ce ai învățat teoria și ai făcut și câteva antrenamente, este timpul să treci la scufundări pentru acomodarea cu apele deschise. Cursanții execută aceleași exerciții din apa limitată, pe timp de zi, la adâncimi cuprinse între cinci și șapte metri. La finalul cursului, viitorii scafandri dau un examen scris, iar brevetul NAUI obținut permite posesorului să se scufunde la orice bază de scuba diving din lume, până la o adâncime de 18 metri, cu coechipier. Cursul durează, în general, între cinci și șapte zile, dacă marea nu este agitată și permite scufundarea. Scufundări la epava din Vama Veche, doar pentru profesioniști Cursul „scuba divind course“ are și o continuare, „advances scuba diver course“, fiind destinat scafandrilor care doresc antrenament suplimentar și certificarea NAUI ca Advanced Scuba Diver, care au schimbat zona de scufundare și doresc acomodare în noua zonă, vor să se specializeze pentru diferite tipuri de scufundări sau pur și simplu să experimenteze locații și condiții de scufundare variate. Cursul se desfășoară în totalitate în ape deschise și conține un program de introducere a scafandrilor în activitățile subacvatice, compus din șase scufundări, pe timp de noapte, la o adâncime la 40 de metri. Puteți face, de asemenea, și scufun-dări pentru cercetare, explorare și cartografiere subacvatică, scufundare la epavă fără pătrundere în interior, scufundare pentru fotografiere sau filmare. Tariful cursului avansat de scufundări este de 800 de lei fără TVA. Universul subacvatic este o lume nebănuit de frumoasă, cu întâlniri inedite cu căluții de mare, cu bancurile de pești, corali, pești, scoici, vegetație. După ce ai obținut brevetul, poți spune că ești cu adevărat scafandru și printre puținii oameni care au șansa să descopere minunata lume subacvatică a Mării Negre.