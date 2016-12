Cadavrul unui extraterestru, descoperit în Siberia. Real sau fals? - VIDEO

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cadavrul unui presupus extraterestru a fost descoperit îngropat în zăpadă în orașul rusesc Irkutsk, iar filmulețul postat pe Youtube în care sunt prezentate rămășițele face senzație pe internet. Creatura, care măsoară aproximativ 60 de centimetri, este asemănătoare extratereștrilor din filme. Are craniul mare, ochii bulbucați, gura mică, iar o parte din piciorul drept îi lipsește. Fanii poveștilor cu extratereștri cred că această creatură a fost pierdută de o navă după un accident sau că a fost uitată de experții militari ruși în timp ce curățau terenul după un accident, scrie Mediafax. "Nu ne venea să credem când am văzut. Ceea ce era înspăimântător era că nu am văzut nicio navă spațială. Probabil aceasta a fost luată, iar cadavrul a fost uitat", a declarat Igor Molovic, unul dintre rușii care au descoperit extraterestrul. Există însă și multe persoane care consideră înregistrarea descoperirii un fals, iar cadavrul extraterestrului doar o păpușă bine lucrată. Zona în care a fost făcută descoperirea este cunoscută pentru aparițiile ciudate frecvente raportate. Luna trecută, în apropierea orașului Irkutsk a fost văzută o navă extraterestră.