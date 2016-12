Ca în telenovele / Şi-a prins nevasta în braţele primarului: "El în fundul gol, soţia mea la fel"

Ca în telenovele / Și-a prins nevasta în brațele primarului: "El în fundul gol, soția mea la fel"

Ştire online publicată Marţi, 05 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Binecunoscuta expresie "Viața bate filmul" este încă de actualitate. Un bărbat din Poenești, județul Vaslui, se plânge că edilul comunei a râvnit la bunul lui cel mai de preț - Maricica, iubita sa soție. Omul bănuia de ceva vreme că soția sa Maricica (49 de ani) ar avea bucurii la primarul comunei, Gheorghe Poede (75 de ani), iar la sfârșitul săptămânii trecute i-a prins în fapt.“Am suspectat eu ceva, așa că duminică m-am dus acasă pe ascuns. Am văzut mașina Primăriei la poartă, așa că mi-am dat seama imediat că e ceva necurat. M-am descălțat să nu fac zgomot și am intrat tiptil în casă. I-am găsit în bucătărie, în fapt! Primarul, în fundul gol, și soția, la fel!”, povestește cu amărăciune vasluianul care a sperat până în ultima clipă să fie o neînțelegere. Cei doi amorezi s-au speriat și au plecat fiecare unde a apucat.“Primarul a fugit cu pantalonii în vine în mașină, iar soția, goală, a luat-o la fugă prin porumbul din spatele casei. De atunci nu s-a mai întors acasă”, a mai spus Ion Costin. Primarul nu a fost de găsit ieri, în timp ce Maricica se refugiase la casa părinților ei, din comuna vecină. Culmea, femeia susține că nici o clipă nu s-a iubit cu edilul, ci… a fost violată!“Am spălat toată ziua covoare și m-am udat, așa că m-am dus în casă să mă spăl, să mă schimb. După aceea, m-am așezat pe pat și am adormit. Deodată m-am trezit cu primarul peste mine și chiar atunci a apărut și bărbatul meu”, se scuză Maricica, scrie libertatea.ro.