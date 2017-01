Burse de studiu în domeniul medical pentru romi

Institutul pentru o Societate Deschisă (OSI) împreună cu Fondul de Educație pentru Romi (REF) anunță lansarea, pentru al treilea an, a programului de burse destinate studenților de etnie romă în domeniul Medicinii și Farmaciei în România. Programul „Burse de studiu în domeniul medical pentru romi. Leadership în sănătate: o generație de profesioniști în domeniul sănătății” se desfășoară sub auspiciile Decadei de Incluziune a Romilor 2005-2015 și reprezintă o inițiativă fără precedent în Europa Centrală și de Est. Fondurile programului de burse sunt asigurate de Institutul pentru o Societate Deschisă și Fondul de Educație pentru Romi și vor susține studenți de etnie romă care studiază sau au intenția de a studia Medicina în România. Fondul de Educație pentru Romi va oferi burse studenților de etnie romă care urmează cursurile facultăților de Medicină, Farmacie, Stomatologie sau ale colegiilor de asistenți medicali și moașe, precum și medicilor rezidenți, dacă respectivele instituții sunt acreditate de Ministerul Educației și Cercetării din România. Selectarea studenților pentru obținerea de burse se va face pe baza meritelor academice, a motivației lor profesionale și a potențialului de leadership. Inițiativa se bucură de sprijinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, al Ministerului Sănătății și al Agenției Naționale pentru Romi. Formularele de aplicație pentru obținerea burselor pot fi găsite online, la www.burseromi.ro sau http://ref.rmusp.org . Dosarele cu documentația completă pot fi trimise până la data limită: 30 mai 2010, pe adresa Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR), Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, 400305, România, în atenția dom-nului Robert Matei (Coordonator Național Programe de Burse). v v v Programul a fost implementat pentru prima dată în 2008, când 35 de rezidenți și studenți romi ai facultăților și colegiilor de Medicină și elevi ai unor profesionale din România au primit burse de studiu. În 2009, al doilea an de implementare, 63 de medici rezidenți și studenți romi ai facultăților și colegiilor de Medicină și elevi ai unor școli profesionale medicale din România au primit burse de studii. În 2009 programul a fost implementat pentru prima dată și în Bulgaria, unde 23 de medici rezidenți și studenți romi ai facultăților și colegiilor de Medicină au primit burse de studii. Mai multe informații despre programul de burse pot fi găsite la: www.romaeducationfund.org și http://www.soros.org/initiatives/health/focus/roma .