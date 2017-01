„Buenos dias!“ de la deputatul Gelil Eserghep

Zilele acestea, deputatul PRM de Constanța, Gelil Eserghep, ne spune „Buenos dias!” în loc de varianta românească a salutului de „ziua bună“. Preț de aproape două săptămâni peremistul de la malul mării nu are încotro și își strică vacanța cu vizite oficiale în Mexic și Chile, la invitația celor două conduceri ale țărilor Americii Latine. Eserghep este plecat pe meleaguri străine alături de alți aproape 20 de parla-mentari români, delegația fiind condusă de însuși președintele Camerei Deputa-ților, Bogdan Olteanu. Deputatul PRM ne-a declarat că programul este unul extrem de încărcat, întâlniri cu oficialii celor două țări dar și cu investitori. Vineri, delegația română avea programată, printre altele, o întâlnire cu guvernatorul din Veracruz. Cheltuielile aferente cazării și mesei pe parcursul șederii celor peste 20 de oficiali români în statele latino - americane au fost achitate de către gazde, vizita fiind întreprinsă la inițiativa oficialilor din Mexic și Chile. Partea română a avut de achitat numai transportul. Deși vizita se anunță una interesantă, Eserghep s-a arătat foarte nerăbdător să ajungă înapoi acasă. Peremistul s-a adaptat, destul de repede, la schimbarea de fus orar dar îi este foarte greu să se acomodeze cu clima. Deși temperaturile nu sunt foarte ridicate, umiditatea din atmosferă este excesivă și greu de suportat. În plus, Eserghep tânjește după casă și pentru că, după cum singur recunoaște, stă destul de puțin în mijlocul familiei, cea mai mare parte a timpului petrecând-o, atunci când este în țară, la București. Tocmai de aceea așteaptă cu nerăbdare și adevăratul concediu pe care și-l va petrece, împreună cu familia, în luna august, la Bran.Zilele acestea, deputatul PRM de Constanța, Gelil Eserghep, ne spune „Buenos dias!” în loc de varianta românească a salutului de „ziua bună“. Preț de aproape două săptămâni peremistul de la malul mării nu are încotro și își strică vacanța cu vizite oficiale în Mexic și Chile, la invitația celor două conduceri ale țărilor Americii Latine. Eserghep este plecat pe meleaguri străine alături de alți aproape 20 de parla-mentari români, delegația fiind condusă de însuși președintele Camerei Deputa-ților, Bogdan Olteanu. Deputatul PRM ne-a declarat că programul este unul extrem de încărcat, întâlniri cu oficialii celor două țări dar și cu investitori. Vineri, delegația română avea programată, printre altele, o întâlnire cu guvernatorul din Veracruz. Cheltuielile aferente cazării și mesei pe parcursul șederii celor peste 20 de oficiali români în statele latino - americane au fost achitate de către gazde, vizita fiind întreprinsă la inițiativa oficialilor din Mexic și Chile. Partea română a avut de achitat numai transportul. Deși vizita se anunță una interesantă, Eserghep s-a arătat foarte nerăbdător să ajungă înapoi acasă. Peremistul s-a adaptat, destul de repede, la schimbarea de fus orar dar îi este foarte greu să se acomodeze cu clima. Deși temperaturile nu sunt foarte ridicate, umiditatea din atmosferă este excesivă și greu de suportat. În plus, Eserghep tânjește după casă și pentru că, după cum singur recunoaște, stă destul de puțin în mijlocul familiei, cea mai mare parte a timpului petrecând-o, atunci când este în țară, la București. Tocmai de aceea așteaptă cu nerăbdare și adevăratul concediu pe care și-l va petrece, împreună cu familia, în luna august, la Bran.