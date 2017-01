Bucătăria japoneză. De ce e atât de sănătoasă

Ştire online publicată Marţi, 04 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Unii spun că e plină de ciudățenii, alții că sunt numai delicatese rafinate pentru cunoscători, alții că e numai pentru cei cu stomacul tare. Cert e că bucătăria japoneză atrage, chiar și numai dacă vrei să ai o experiență culinară inedită.Nu par să ofere o diversitate prea mare și nici nu te duc cu gândul la prea multe feluri de mâncare. Surprinzător, japonezii au reușit să transforme peștele și orezul în simboluri ale țării lor. Potrivit Foodstory.ro, bucătăria în țara soarelui răsare e simplă, dar extrem de sănătoasă (bogată în proteine și fier, fără grăsimi și colesterol). Are porții mici, ca pentru gheișe, prezentate ca la expoziție, indiferent că ești la un restaurant sau la un japonez de rând, acasă. Arta culinară japoneză ține cont de o regulă de aur: alimentele nu se amestecă pentru a-și păstra gustul propriu. Bucătăria japoneză este una dintre bucătăriile cu cele mai puține ingrediente în meniurile clasice. Dacă la noi găsești de la sărmăluțe la cozonaci sute de feluri de mâncare, la japonezi vei găsi variațiuni pe aceeași tema cu pește, orez, fructe de mare, soia și legume.Sushi, cel mai cunoscut fel de mâncareA făcut înconjurul lumii și se găsește în meniurile restaurantelor sofisticate din Statele Unite până în Europa, la prețuri exorbitante: chiar și 800 de dolari bucata. Felia de pește pusă pe o mică buletă de orez, are o istorie de peste un mileniu. Când vine vorba de sushi, bucătarii japonezi își arată măiestria și nu fac rabat de ingrediente. Se folosesc cele mai bune părți ale peștelui, oțet de calitate, zahăr, sare și wasabi (hrean japonez). Sushi a devenit pentru toată lumea simbolul bucătăriei asiatice, dar în timp a dat naștere la mai multe variante, la fel ca pizza italiană. Acum sushi poate conține pe lângă buletele de orez - ton, un crevete, caracatiță, și ouă prăjite (Nigiri), alge umplute cu fructe de mare (Gunkan), fructe de mare și legume (Temaki).O porție de sănătateJaponezii se pot lăuda cu cei mai puțini oameni cu probleme de obezitate. Mesele zilnice ale japonezilor exclud din start zahărul, carnea și alimentele prelucrate. Ei consumă legume (varză, broccoli, conopidă), pește proaspăt - de obicei crud, alge deshidratate, produse din soia - care reduc nivelul de colesterol și ajută digestia. Japonezii beau ceai verde - bogat în antioxidanți, sake- vinul de orez și ocazional bere. Se știe deja că femeile japoneze au cea mai mare medie de viață și cea mai mică rată a problemelor cardiovasculare, tot datorită meniului.Ritualul sacru al meseiÎn Japonia, masa este foarte importantă, iar ritualul ei este sacru. De la felul în care sunt tăiate și aranjate preparatele, până la ordinea lor în timpul mesei, totul ține cont de simbolismul cultural japonez. Fiecare ingredient își are locul bine stabilit pe masă. De exemplu, ghimbirul macerat în oțet se consumă între două porții de pește și nu în altă combinație. În loc de furculițe se folosesc bețișoarele, iar la finalul mesei, după ce se servește supă, fiecare mesean primește un bol de apă caldă cu lămâie, pentru a se spăla pe mâini. În Japonia totul este artă: Ikebana, Kung Fu, Feng Shui. De ce nu ar fi și mâncarea la fel? O artă care intră în armonie cu aromele marine și culorile naturii. Când vrei să îți răsfeți papilele gustative încearcă micile delicii japoneze!