Bruxelles, o destinaţie ideală pentru relaxare şi cumpărături

Bruxelles, o destinație ideală pentru relaxare și cumpărături

Pentru cei care nu și-au ales încă locația în care își vor petrece următoarea vacanță, sugerăm o destinație aparte: capitala Belgiei, Bruxelles. Deși există o falsă concepție cum că orașul ce găzduiește Parla-mentul European ar fi unul în care trebuie să te țină buzunarele ca să poți petrece un sejur decent, acest lucru este departe de adevăr. Bruxelles-ul are de toate, pentru toți și la toate prețurile.Oferta este variată, atât în ceea ce privește magazinele, cât și în privința restaurantelor, pub-urilor și obiectivelor turistice pe care le poți vizita. Clădirile din centru sunt ele însele o minunăție, te poți plimba pe străzi, fără a vizita niciun muzeu și tot vei rămâne cu impresia că ai ajuns să cunoști o bună bucată de istorie. De altfel, belgienii își țin istoria la vedere, făcând restaurări arhitecturale „ca la carte” și construind muzee subterane acoperite cu sticlă prin care se pot admira ceea ce arheologii continuă să descopere sub orașul lui Manneken Pis. Totuși, există câteva clădiri ce merită vizitate, sau cel puțin admirate pe dinafară, fiind adevărate comori arhitecturale. Prima destinație de acest tip ar fi Grand Place sau Grote Markt (de reținut că belgienii folosesc atât franceza, cât și olandeza), adică piața mare din Bruxelles. Aici sunt situate Hôtel de Ville, unde actualmente funcționează Primăria din Bruxelles, o clădire ce datează din secolul IV, Maison du Roi sau Broodhuis, unde este situat muzeul orașului și clădirile Guild Halls amplasate în stânga primăriei și construite în stil baroc. Tot în centrul istoric al orașului, pe dealul Treurenberg este situată și Catedrala Sfântul Mihail și Sfânta Gudura.v v vȘi pentru că am tot vorbit de centrul istoric, nu putem să nu menționăm „bijuteriile” moderne ale orașului: restaurantele și terasele cu specific internațional. Mâncarea este foarte bună și, după cum am specificat anterior, este pentru toate gusturile și buzunarele. Pentru gurmanzi, există alei ticsite cu restaurante numai cu produse franțuzești, predominând meniurile bazate pe fructe de mare. Cei care preferă mâncarea picantă pot încerca un restaurant chinezesc, unul japoneze sau pot merge la o terasă cu specific oriental. Mai mult de atât, belgienii au shawormerii, kebăbării și tot felul de tonete ce vând mâncare de tip fast-food. Pentru o masă la restaurant ajungi să plătești între 10 și 15 euro, însă la un fast-food poți scăpa mult mai ieftin. Celebrele Gofre pot fi găsite la toate colțurile, în diverse arome, combinații și culori. Acestea sunt însoțite de înghețată, sucuri naturale sau alte băuturi răcoritoare la alegere. La fel de răspândite sunt și magazinele de suveniruri, de unde poți achiziționa obiecte decorative, tricouri, ciocolată, băuturi, cu specific belgian, dar și olandez și franțuzesc.Posibilitățile de cazare sunt multiple, poți alege un hotel de trei sau mai multe stele sau poți merge la un hostel mai mic, unde pentru aproximativ 30 de euro pe seară ai condiții decente de locuit.În ultima fază, Bruxelles este ideal pentru shopping. Poți găsi haine, cosmetice, accesorii și alte obiecte la jumătate de preț față de România. De altfel, există atât magazine de lux, cât și magazine mai mici, cu reduceri substanțiale. În plus, centrul Bruxelles-ului are librării enorme, magazine pentru colecționari de diverse tipuri, magazine de instrumente muzicale, anticariate și tot ce îți poți dori de la un oraș ultra civilizat.