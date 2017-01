Bomba sonica

Ştire online publicată Marţi, 23 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Prietenia dintre America si Slovenia nu ne intereseaza aproape deloc. Nici nu stim daca exista asa ceva, dar daca toate relatiile amiabile intre popoare s–ar manifesta in felul acesta, nu am avea nimic impotriva. Iata o reteta simpla: se ia o masina germana puternica si se da pe mana unui tuner american pus pe fapte mari. Acesta monteaza o toba de esapament Akrapovic, tocmai de peste Ocean, pentru ca toata lumea sa stie ca masina nu mai are nimic in comun cu cea iesita pe portile producatorului german. Mercedes C63 AMG s–a tranformat in C74, sub bagheta magica a celor de la RENNtech, iar puterea masinii a ajuns acum la 613 CP. Citeste mai departe...